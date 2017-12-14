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Зубко настаивает на передаче земель местному самоуправлению и ОТО

Зубко настаивает на передаче земель местному самоуправлению и ОТО

Киев  •  УНН

 • 10911 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Передача земель местному самоуправлению и ОТО втрое повысит эффективность их использования. Об этом заявления вице-премьер-министр - министр регионального развития Украины Геннадий Зубко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минрегионразвития.

"Самым главным ресурсом для развития местного самоуправления является земля, распоряжаться которой имеют общины. Благодаря передаче земель местному самоуправлению и ОТО эффективность их использования увеличится в три раза", - подчеркнул он.

По словам Зубко, это не только вопрос поступления налогов, это мощный ресурс для развития общин, которые получат независимость в управлении землями. Также - это инструмент для качественного и обоснованного планирования территорий. И самое главное - стимул к дальнейшему объединению общин.

"На сегодня в Украине объединены 692 территориальные общины. Каждая из них должна понимать, дополнительный ресурс в виде земли она получит. Для тех, кто колеблется, это дополнительный аргумент в пользу объединения", - убежден вице-премьер.

Зубко также отметил, что в Украине уже есть необходимая законодательная база (проекты законов зарегистрированы в парламенте), которая позволит передать земли в управление ОТО: правительственный законопроект 7118 и законопроект 7363, инициированный президентом.

"До сих пор земельный вопрос остается коррупционной составляющей. Необходимо как можно быстрее изменить ситуацию", - добавил он.

Зубко настаивает на скорейшем принятии закона, предоставляющего общинам право управлять своими землями.

Напомним, по словам Гройсмана, после введения первого этапа децентрализации и передачи на места достаточных полномочий и финансовых ресурсов, местные лидеры должны взять на себя ответственность и серьезно заняться локальной экономикой.

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