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Місцеві лідери мають серйозно зайнятися локальною економікою, - Володимир Гройсман

Місцеві лідери мають серйозно зайнятися локальною економікою, - Володимир Гройсман

Київ • УНН

 • 13198 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Після запровадження першого етапу децентралізації і передачі на місця достатніх повноважень та фінансових ресурсів настав час місцевим лідерам взяти на себе відповідальність і серйозно зайнятися локальною економікою. Про це в ефірі "5 каналу" сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН. 

"Сьогодні є можливості приймати рішення в інтересах громад, і є кошти. Але потрібно займатися серйозно економікою на місцях", - сказав Володимир Гройсман.

Він звернув увагу на те, що примножувати місцеві доходи за рахунок виключно фізичного зменшення доходів центрального бюджету – шляхом математичного перерозподілу коштів – це не є справжньою реформою. Натомість навички заробляти кошти – ефективно використовувати земельні ресурси, залучати інвестиції, відкривати нові підприємства і створювати нові робочі місця, які безпосередньо дозволять наповнити місцеві бюджети - це і є другим етапом реформи.

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"Треба заробляти не тим, щоб в кого щось забрати, а заробляти самим – створювати нові підприємства, насичувати внутрішній ринок якісною продукцією за помірними цінами, лобіювати інтереси на зовнішніх ринках, - сказав Володимир Гройсман -Доступність бізнесу до ресурсів – це компетенція місцевої влади. І там, де є прозорість та розуміння, що треба розвивати економіку – там є успіх. Нам є над чим працювати, але ми досягнемо (високого рівня) відповідального місцевого врядування".

При цьому Глава Уряду застеріг, що всі рішення на місцях мають бути прозорими, а керівники – підзвітними своїй громаді, яка обирає собі лідерів. Механізм виборів, впевнений Глава Уряду, стане достойним запобіжником будь-яким проявам корупції на місцях.

Нагадаємо, до загального фонду місцевих бюджетів у січні-серпні 2017 року надійшло 120,7 млрд грн. Приріст надходжень до відповідного періоду минулого року склав 30,8% або 28,4 млрд грн.

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