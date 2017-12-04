Місцеві лідери мають серйозно зайнятися локальною економікою, - Володимир Гройсман

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Після запровадження першого етапу децентралізації і передачі на місця достатніх повноважень та фінансових ресурсів настав час місцевим лідерам взяти на себе відповідальність і серйозно зайнятися локальною економікою. Про це в ефірі "5 каналу" сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.