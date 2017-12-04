Местные лидеры должны серьезно заняться локальной экономикой, - Владимир Гройсман

"Сегодня есть возможности принимать решения в интересах общин, и есть средства. Но нужно заниматься серьезно экономикой на местах", - сказал Владимир Гройсман.

Он обратил внимание на то, что приумножать местные доходы за счет исключительно физического уменьшения доходов центрального бюджета - путем математического перераспределения средств - это не настоящей реформой. Зато навыки зарабатывать средства - эффективно использовать земельные ресурсы, привлекать инвестиции, открывать новые предприятия и создавать новые рабочие места, которые непосредственно позволят наполнить местные бюджеты - это и является вторым этапом реформы.

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"Надо зарабатывать не тем, чтобы у кого-то забрать, а зарабатывать самим - создавать новые предприятия, насыщать внутренний рынок качественной продукцией по умеренным ценам, лоббировать интересы на внешних рынках, - сказал Владимир Гройсман -доступность бизнеса к ресурсам - это компетенция местных властей. и там, где есть прозрачность и понимание, что надо развивать экономику - там есть успех. Нам есть над чем работать, но мы достигнем (высокого уровня) ответственного местного управления ".

При этом глава правительства предостерег, что все решения на местах должны быть прозрачными, а руководители - подотчетными своей общине, которая выбирает себе лидеров. Механизм выборов, уверен глава правительства, станет достойным предохранителем любым проявлениям коррупции на местах.

Напомним, в общий фонд местных бюджетов в январе-августе 2017 поступило 120,7 млрд грн . Прирост поступлений к соответствующему периоду прошлого года составил 30,8% или 28,4 млрд грн.