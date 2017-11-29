Гройсман розповів, які громади стануть успішними у майбутньому

"У 2015 році ми ухвалили перші рішення щодо фінансової децентралізації і запровадили абсолютно нові механізми об'єднання територіальних громад. Ми взяли 100 млрд коштів в абсолютних цифрах із центрального бюджету і передали їх на місцевий рівень для того, щоб громади отримали ресурс", - зазначив він.

З його слів, уряд дав інструмент для того, щоб малі і неефективні громади об'єдналися і разом стали сильнішими.

"Сьогодні більше 600 громад вже об'єднались, мають нові фінансові можливості, нові практики і насправді є успішними", - вказав В.Гройсман.

За його словами, у майбутньому в Україні можна буде побачити успіх розвитку громад, у яких є правильні лідери.

"Конкуренція на фоні міст і громад України є достатньо серйозною. І якщо ми будемо говорити про справжніх лідерів, то там, де місцева влада є компетентною, небайдужою і включеною у процес розвитку - там є успіх. Теза, що міста мають бути комфортними для своїх мешканців, вона є ключовою з точки зору інвестицій, тих напрямків, куди ми закладаємо із вами і фінансові ресурси, і відповідні інтелектуальні рішення", - додав очільник уряду.

Нагадаємо, в Україні наразі 3,6 млн сільського населення вже проживає в ОТГ, ще очікує об’єднання в громади понад 9 мільйонів.