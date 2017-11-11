3,6 млн сільського населення вже об'єднано в ОТГ, - Геннадій Зубко
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Наразі 3,6 млн сільського населення вже проживає в ОТГ, ще очікує об’єднання в громади понад 9 мільйонів. Про це розповів на Форумі місцевих громад Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, повідомляє УНН з посиланням на Урядовий портал.
Чиновник привітав всіх новообраних голів об’єднаних територіальних громад і наголосив що саме вони повинні стати лідерами децентралізації в своїх громадах.
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Віце-прем’єр підкреслив, що Україна має свої особливості на відміну від Франції, Німеччини, Голландії, які мають 5-7% сільського населення.
"Сьогодні Україна має понад 35% сільського населення і саме якість соціальних сервісів, ми повинні повернути в сільську місцевість, яка дуже його потребує", — зазначив Геннадій Зубко.
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За його словами, наразі 3,6 млн сільського населення вже проживає в ОТГ, ще очікує об’єднання в громади понад 9 мільйонів.
"Новоутворені громади повинні бути забезпечені необхідним якісним сервісом з впровадженням медичної і освітньої реформи, адміністративних послуг, планування територій. І ці якісні послуги ми повинні зробити разом", — повідомив урядовець.
Нагадаємо, 29 жовтня 2017 року, Центральна виборча комісія призначила вибори у 202 об’єднаних територіальних громадах (ОТГ) в усіх областях України.