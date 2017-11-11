3,6 млн сельского населения уже объединены в ОТО, - Геннадий Зубко
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Сейчас 3,6 млн сельского населения уже проживает в ОТО, еще ожидает объединения в общины более 9 млн. Об этом рассказал на Форуме местных общин Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщает УНН со ссылкой на Правительственный портал.
Чиновник поздравил всех вновь избранных председателей объединенных территориальных общин и подчеркнул что именно они должны стать лидерами децентрализации в своих общинах.
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Вице-премьер подчеркнул, что Украина имеет свои особенности в отличие от Франции, Германии, Голландии, имеют 5-7% сельского населения.
"Сегодня Украина имеет более 35% сельского населения и именно качество социальных сервисов, мы должны вернуть в сельскую местность, очень в нем нуждается", - отметил Геннадий Зубко.
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По его словам, сейчас 3,6 млн сельского населения уже проживает в ОТО, еще ожидает объединения в общины более 9 млн.
"Вновь общины должны быть обеспечены необходимым качественным сервисом с использованием медицинской и образовательной реформы, административных услуг, планирования территорий. И эти качественные услуги мы должны сделать вместе", - сообщил чиновник.
Напомним, 29 октября 2017 года, Центральная избирательная комиссия назначила выборы в 202 объединенных территориальных общинах (ОТО) во всех областях Украины.