В Україні вже створено близько 700 територіальних громад

"26% території України вже накрито об’єднаними територіальними громадами. Якщо подивитися, скільки населених пунктів вже є в ОТГ, ми бачимо 8 тис. з 22 тисяч сільських населених пунктів. Це вже більше третини населення, яке проживає у населених пунктах сільської території", - сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Унаслідок децентралізації місцеві бюджети зросли на на 30 відсотків - Мінфін

За словами Г.Зубка, на сьогодні 3,6 млн громадян проживають наразі в об’єднаних територіальних громадах.

Також віце-прем’єр додав, що в Україні вже створено 665 громад.