В Україні вже створено близько 700 територіальних громад
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Об’єднані територіальні громади на сьогодні покривають вже 26% території України. Про це сьогодні сказав віце-прем’єр-міністр-міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко на форумі місцевого самоврядування з обговорення фінансування та реформування соціальної сфери: освіта, охорона здоров’я, соціальний захист, передає кореспондент УНН.
"26% території України вже накрито об’єднаними територіальними громадами. Якщо подивитися, скільки населених пунктів вже є в ОТГ, ми бачимо 8 тис. з 22 тисяч сільських населених пунктів. Це вже більше третини населення, яке проживає у населених пунктах сільської території", - сказав він.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Унаслідок децентралізації місцеві бюджети зросли на на 30 відсотків - Мінфін
За словами Г.Зубка, на сьогодні 3,6 млн громадян проживають наразі в об’єднаних територіальних громадах.
Також віце-прем’єр додав, що в Україні вже створено 665 громад.