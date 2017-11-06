В Украине уже создано около 700 территориальных общин

"26% территории Украины уже накрыт объединенными территориальными общинами. Если посмотреть, сколько населенных пунктов уже есть в ОТГ, мы видим 8 тысяч Из 22 тысяч сельских населенных пунктов. Это уже более трети населения, проживающего в населенных пунктах сельской местности", - сказал он.

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По словам Г.Зубко, сегодня 3,6 млн граждан проживают сейчас в объединенных территориальных общинах.

Также вице-премьер добавил, что в Украине уже создано 665 общин.