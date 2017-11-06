В Украине уже создано около 700 территориальных общин
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Объединенные территориальные общины сегодня покрывают уже 26% территории Украины. Об этом сказал вице-премьер-министр-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко на форуме местного самоуправления по обсуждению финансирования и реформирования социальной сферы: образование, здравоохранение, социальная защита, передает корреспондент УНН.
"26% территории Украины уже накрыт объединенными территориальными общинами. Если посмотреть, сколько населенных пунктов уже есть в ОТГ, мы видим 8 тысяч Из 22 тысяч сельских населенных пунктов. Это уже более трети населения, проживающего в населенных пунктах сельской местности", - сказал он.
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По словам Г.Зубко, сегодня 3,6 млн граждан проживают сейчас в объединенных территориальных общинах.
Также вице-премьер добавил, что в Украине уже создано 665 общин.