В Украине уже создано около 700 территориальных общин

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 4678 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 66262 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 133863 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108843 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111219 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109065 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101636 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106146 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102866 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 148029 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
В Украине уже создано около 700 территориальных общин

В Украине уже создано около 700 территориальных общин

Киев  •  УНН

 • 15982 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Объединенные территориальные общины сегодня покрывают уже 26% территории Украины. Об этом сказал вице-премьер-министр-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко на форуме местного самоуправления по обсуждению финансирования и реформирования социальной сферы: образование, здравоохранение, социальная защита, передает корреспондент УНН.

"26% территории Украины уже накрыт объединенными территориальными общинами. Если посмотреть, сколько населенных пунктов уже есть в ОТГ, мы видим 8 тысяч Из 22 тысяч сельских населенных пунктов. Это уже более трети населения, проживающего в населенных пунктах сельской местности", - сказал он.

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По словам Г.Зубко, сегодня 3,6 млн граждан проживают сейчас в объединенных территориальных общинах.

Также вице-премьер добавил, что в Украине уже создано 665 общин.

Украинские Национальные Новости

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