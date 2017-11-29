Гройсман рассказал, какие общины станут успешными в будущем

"В 2015 году мы приняли первые решения по финансовой децентрализации и ввели совершенно новые механизмы объединения территориальных общин. Мы взяли 100 млрд средств в абсолютных цифрах из центрального бюджета и передали их на местный уровень для того, чтобы общины получили ресурс", - отметил он.

По его словам, правительство дало инструмент для того, чтобы малые и неэффективные общины объединились и вместе стали сильнее.

"Сегодня более 600 общин уже объединились, имеют новые финансовые возможности, новые практики и на самом деле являются успешными", - отметил В.Гройсман.

По его словам, в будущем в Украине можно будет увидеть успех развития общин, в которых есть правильные лидеры.

"Конкуренция на фоне городов и общин Украины является достаточно серьезной. И если мы будем говорить о настоящих лидерах, то там, где местная власть является компетентной, неравнодушной и включенной в процесс развития - там есть успех. Тезис, что города должны быть комфортными для своих жителей, он является ключевым с точки зрения инвестиций, тех направлений, куда мы закладываем с вами и финансовые ресурсы, и соответствующие интеллектуальные решения", - добавил глава правительства.

Напомним, в Украине на данный момент 3,6 млн сельского населения уже проживает в ОТО, еще ожидает объединения в общины более 9 млн.