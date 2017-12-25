Вибори в ОТГ: поліція відкрила 13 проваджень
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Вчора, на території 17 регіонів країни відбулися перші місцеві вибори до об’єднаних територіальних громад. Загалом до поліції надійшло 97 повідомлень про порушення, відкрито 13 кримінальних проваджень, передає УНН з посиланням прес-службу національної поліції.
"Станом на 24.00 до поліції надійшло 97 повідомлень про порушення, відкрито 13 кримінальних проваджень," - йдеться в повідомленні.
Зокрема, за ст.160 Кримінального кодексу України (Підкуп виборця, учасника референдуму) відкрито по одному провадженню у Запорізькій, Івано-Франківській, Миколаївській областях, 3 провадження у Чернігівській та 4 – у Полтавській областях.
В Черкаській та Полтавській областях поліцейськими було розпочато по одному кримінальному провадженню за ст. 158 (Фальсифікація виборчих документів). А також за ст.296 (Хуліганство) у Дніпропетровській області.
Нагадаємо, голосування проходило на 391 дільничній виборчій комісії в межах 51 територіального округу.
Як повідомляв УНН, у неділю в 51 територіальній об’єднаній громаді пройшли перші вибори.