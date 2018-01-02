Зубко: 33 громади очікують рішення ЦВК щодо призначення перших виборів

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 21342 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 52629 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 67391 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 67415 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 97557 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 72864 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 82919 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95696 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88013 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 188252 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
1м/с
88%
Популярнi новини

Трамп скасував мито на смартфони, комп'ютери та електроніку

12 квітня, 14:36 • 7336 перегляди

Порушення ПДР і агресивна поведінка: патрульні прокоментували інцидент з Алієвим

12 квітня, 16:13 • 11188 перегляди

Куп’янськ під щільним обстрілом: четверо постраждалих, під завалами можуть бути люди

12 квітня, 17:25 • 4366 перегляди

У Херсоні загинув волонтер Олег Сальник внаслідок атаки дрона

21:10 • 3926 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

21:39 • 9834 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 67386 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 188249 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 342429 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 276992 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 386806 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Михайло Федоров

Александр Вучич

Віктор Орбан

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Херсон

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 14488 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 13298 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 67411 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 20926 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 26022 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

TikTok

БМ-27 «Ураган»

Зубко: 33 громади очікують рішення ЦВК щодо призначення перших виборів

Київ • УНН

 • 12047 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. На сьогоднішній день 33 територіальні громади очікують рішення Центральної виборчої комісії щодо призначення перших виборів. Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написав віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко, передає УНН.

Зубко: 33 громади очікують рішення ЦВК щодо призначення перших виборів

"В Україні сформовано 698 об’єднаних територіальних громад. Ми маємо 665 ОТГ, в яких вже відбулись перші вибори, ще 33 громади очікують рішення ЦВК щодо призначення перших виборів. У цих громадах проживає понад 6 млн українців і понад 29% території країни охоплені ОТГ. Лідирують за темпами об’єднання громад Дніпропетровська та Житомирська області. Крім того, відносно 6 громад ОДА готують звернення до ЦВК стосовно проведення перших виборів. А у 27 ОТГ розпочалась процедура приєднання", - написав Г. Зубко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вибори в ОТГ: поліція відкрила 13 проваджень

Міністр додав, що для удосконалення та спрощення процесів об’єднання територіальних громад Мінрегіонрозвитку ініціювало прийняття необхідної законодавчої бази.

Нагадаємо, 24 грудня 2017 року в 51 територіальній об’єднаній громаді пройшли перші вибори.

По одній ОТГ відбулися вибори у Вінницькій, Волинській, Рівненській і Сумській областях; по двох ОТГ — в Запорізькій, Львівській, Одеській, Херсонській і Черкаській областях; по трьох ОТГ — у Дніпропетровській, Івано-Франківської, Київській областях; по чотирьох ОТГ — у Чернівецькій і Чернігівській областях; по шести ОТГ — у Хмельницькій області; по семи ОТГ — у Миколаївській і Полтавській областях.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,282.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,643.09