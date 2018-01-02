Зубко: 33 громади очікують рішення ЦВК щодо призначення перших виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. На сьогоднішній день 33 територіальні громади очікують рішення Центральної виборчої комісії щодо призначення перших виборів. Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написав віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко, передає УНН.
"В Україні сформовано 698 об’єднаних територіальних громад. Ми маємо 665 ОТГ, в яких вже відбулись перші вибори, ще 33 громади очікують рішення ЦВК щодо призначення перших виборів. У цих громадах проживає понад 6 млн українців і понад 29% території країни охоплені ОТГ. Лідирують за темпами об’єднання громад Дніпропетровська та Житомирська області. Крім того, відносно 6 громад ОДА готують звернення до ЦВК стосовно проведення перших виборів. А у 27 ОТГ розпочалась процедура приєднання", - написав Г. Зубко.
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Міністр додав, що для удосконалення та спрощення процесів об’єднання територіальних громад Мінрегіонрозвитку ініціювало прийняття необхідної законодавчої бази.
Нагадаємо, 24 грудня 2017 року в 51 територіальній об’єднаній громаді пройшли перші вибори.
По одній ОТГ відбулися вибори у Вінницькій, Волинській, Рівненській і Сумській областях; по двох ОТГ — в Запорізькій, Львівській, Одеській, Херсонській і Черкаській областях; по трьох ОТГ — у Дніпропетровській, Івано-Франківської, Київській областях; по чотирьох ОТГ — у Чернівецькій і Чернігівській областях; по шести ОТГ — у Хмельницькій області; по семи ОТГ — у Миколаївській і Полтавській областях.