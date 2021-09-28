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'30 лет бла-бла-бла ": Тунберг поставила под сомнение климатические переговоры в Италии

'30 лет бла-бла-бла ": Тунберг поставила под сомнение климатические переговоры в Италии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 сентября. УНН. Грета Тунберг и ее коллеги из молодежной кампании скептически оценили переговоры по климату, которые пройдут на этой неделе в Италии, заявив, что за почти три десятилетия после знаменательного Саммита Земли было много обещано, но мало сделано для борьбы с глобальным потеплением, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Контекст

Опасения по поводу ухудшения изменения климата усилились после того, как в августе в докладе ООН прозвучало предупреждение о том, что ситуация опасно близка к выходу из-под контроля, и мир может столкнуться с новыми разрушениями в течение многих поколений.

Конференция ООН COP26

Тысячи молодых активистов съехались в Милан на этой неделе, и около 400 человек из примерно 190 стран мира должны встретиться с политиками, чтобы выработать предложения относительно возможных решений.

Цитата

“Тридцать лет бла-бла-бла”, — сказал Тунберг на открытии мероприятия Youth4Climate во вторник. “Так называемые лидеры отбирают молодежь на такие встречи, чтобы сделать вид, что они слушают нас, но они не слушают”, — сказал Тунберг.

“Планеты Б не существует ... Изменения не только возможны, но и необходимы, но не в том случае, если мы будем продолжать в том же духе, что и до сегодняшнего дня”.

Детали

Молодежные активисты, которые боролись за то, чтобы проблема изменения климата стала главной в глобальной повестке дня спустя годы после того, как лидеры на саммите 1992 года в Рио-де-Жанейро в Бразилии пообещали решать экологические проблемы, призваны помочь принять решение до саммита COP26 ООН в ноябре.

Их предложения будут рассмотрены министрами климата и энергетики, собравшихся в том же месте встречи перед COP26, а некоторые из них попадут на саммит в Глазго.

Встречи проходят на фоне стремительного роста цен на энергоносители на мировых рынках усиливает опасения народного реакции против климатической реформы, отмечает Reuters.

Конференция ООН COP26 направлена на обеспечение более амбициозных климатических действий со стороны почти 200 стран, которые подписали Парижское соглашение 2015 года и согласились попробовать ограничить вызванное деятельностью человека глобальное потепление до 1,5 градусов по Цельсию.

“Молодые люди должны начать принимать участие в реальных переговорах”, — сказала Роуз Кобусинге, молодежный делегат из Уганды.

Дополнение

На саммите, который начнется в четверг, около 50 министров по вопросам климата будут решать сложные проблемы, включая различные мнения о темпах перехода и о том, кто за него заплатит.

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Хотя новые обещания США и Китая в области энергетики и финансирования внушают у участников переговоров оптимизм, многие страны G20, включая такие крупные загрязнители, как Китай и Индия, еще не представили обновленные краткосрочные планы действий в области климата, отмечает Reuters.

Климатические активисты требуют, чтобы политики подкрепили свои слова действиями и выделили миллиарды долларов, необходимые для того, чтобы отучить мир от ископаемых видов топлива и перейти на более чистую энергию в течение года, когда наблюдались рекордные по силе тепловые волны, наводнения и пожары.

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