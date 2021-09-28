'30 років бла-бла-бла": Тунберг поставила під сумнів кліматичні переговори в Італії

Контекст

Побоювання з приводу погіршення зміни клімату посилилися після того, як в серпні в доповіді ООН прозвучало попередження про те, що ситуація небезпечно близька до виходу з-під контролю, і світ може зіткнутися з новими руйнуваннями протягом багатьох поколінь.

Конференція ООН COP26

Тисячі молодих активістів з’їхалися в Мілан на цьому тижні, і близько 400 осіб з приблизно 190 країн світу повинні зустрітися з політиками, щоб виробити пропозиції щодо можливих рішень.

Цитата

“Тридцять років бла-бла-бла”, — сказав Тунберг на відкритті заходу Youth4Climate у вівторок. “Так звані лідери відбирають молодь на такі зустрічі, щоб зробити вигляд, що вони слухають нас, але вони не слухають”, — сказав Тунберг.

“Планети Б не існує ... Зміни не тільки можливі, але і необхідні, але не в тому випадку, якщо ми будемо продовжувати в тому ж дусі, що і до сьогоднішнього дня”.

Деталі

Молодіжні активісти, які боролися за те, щоб проблема зміни клімату стала головною в глобальному порядку денному через роки після того, як лідери на саміті 1992 року в Ріо-де-Жанейро в Бразилії пообіцяли розв’язувати екологічні проблеми, покликані допомогти прийняти рішення до саміту COP26 ООН в листопаді.

Їх пропозиції будуть розглянуті міністрами клімату і енергетики, що зібралися в тому ж місці на зустріч перед COP26, а деякі з них потраплять на саміт в Глазго.

Зустрічі проходять на тлі стрімкого зростання цін на енергоносії на світових ринках, що підсилює побоювання народної реакції проти кліматичної реформи, зазначає Reuters.

Конференція ООН COP26 спрямована на забезпечення більш амбітних кліматичних дій з боку майже 200 країн, які підписали Паризьку угоду 2015 року та погодилися спробувати обмежити викликане діяльністю людини глобальне потепління до 1,5 градусів за Цельсієм.

“Молоді люди повинні почати брати участь в реальних переговорах”, — сказала Роуз Кобусінге, молодіжний делегат з Уганди.

Доповнення

На саміті, який почнеться в четвер, близько 50 міністрів з питань клімату будуть вирішувати складні проблеми, включаючи різні думки про темпи переходу і про те, хто за нього заплатить.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Принц Чарльз відкрив телеканал про проблеми зміни клімату

Хоча нові обіцянки США і Китаю в галузі енергетики та фінансування вселяють в учасників переговорів оптимізм, багато країн G20, включаючи такі великі забруднювачі, як Китай і Індія, ще не представили оновлені короткострокові плани дій в області клімату, відзначає Reuters.

Кліматичні активісти вимагають, щоб політики підкріпили свої слова діями і виділили мільярди доларів, необхідні для того, щоб відучити світ від викопних видів палива і перейти на більш чисту енергію протягом року, коли спостерігалися рекордні за силою теплові хвилі, повені та пожежі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Франції розпочався всесвітній фестиваль на захист клімату