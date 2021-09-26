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Принц Чарльз відкрив телеканал про проблеми зміни клімату

Принц Чарльз відкрив телеканал про проблеми зміни клімату

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Принц Чарльз в межах угоди з Amazon Prime запустив телеканалу RE: TV, який буде розповідати про проблеми зміни клімату. Про це повідомила газета Daily Mail, передає УНН.

Деталі

Телеканал висвітлюватиме проекти по всьому світу, спрямовані на допомогу у формуванні більш чистої і стійкої економіки. Окрім цього, творці планують транслювати фільми на тему екології, навколишнього середовища і різних інновацій, окремо звертаючи увагу на виробництво кави і індустрію моди.

"Я витратив великий період свого життя на залучення людей і підприємств в проблеми і вирішення кліматичної кризи. RE: TV був створений з метою полонити волю і уяву людства, а також втілити в життя найбільш надихаючі ідеї для вирішення екологічних проблем", - заявив принц Чарльз.

Варто відзначити, що принц Чарльз відкрив канал в межах угоди з Amazon Prime невдовзі після того, як принц Гаррі і його дружина Меган Маркл підписали контракт на створення документальних та художніх фільмів з Netflix на 75 мільйонів фунтів стерлінгів. Зауважимо, що Netflix є конкурентом Amazon.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Франції пройшов всесвітній фестиваль на захист клімату

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