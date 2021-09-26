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У Франції розпочався всесвітній фестиваль на захист клімату

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Посадити мільярд дерев, доставити два мільярди доз вакцини від коронавірусу в бідні країни світу і нагодувати 41 млн голодуючих - на підтримку цих цілей виступили Елтон Джон, Ед Ширан, група Black Eyed Peas та інші світові музичні зірки на міжнародному фестивалі Global Citizen Live, що стартував ввечері в суботу, 25 вересня, на Марсовому полі в Парижі, передає УНН.

Деталі

Очікується, що цей фестиваль, організатором якого стала неурядова організація Global Citizen, триватиме 24 години і буде проходити на різних майданчиках по всьому світу, в тому числі в Нью-Йорку, Ріо-де-Жанейро, Мумбаї і Сіднеї. Протягом усього цього часу пряма трансляція заходу вестиметься в інтернеті.

Відкривши музичне свято у Франції хітами Rocket Man і Your Song, Елтон Джон закликав забезпечити рівний доступ до вакцин від коронавірусу по всьому світу. “Не можна забувати ні про кого”, — попередив поп-виконавець.

Заклик забезпечити рівний доступ до вакцини від коронавірусу в світі

У Нью-Йорку до пісенного “марафону” приєдналися, крім інших, Біллі Айліш і Дженніфер Лопес. Також заклик справедливо розподілити вакцину від COVID-19 між населенням планети підтримали принц Гаррі і його дружина Меган Маркл. “Право на доступ до вакцини повинно стати основоположним, — заявили вони. — Походження людей не повинно впливати на їх шанси вижити”.

Деякі виконавці, включно з поп-співачкою Кайлі Міноуг, що знаходиться в Лондоні, та італійського оперного співака Андреа Бочеллі, що перебуває в Тоскані, відправили на фестиваль свої виступи в запису.

З-поміж інших, кампанію Global Citizen за справедливий розподіл вакцини від коронавірусу у світі підтримав глава Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Нагадаємо

Напередодні стало відомо, що Франція передасть в два рази більше вакцин бідним країнам, ніж обіцяла раніше.

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