Во Франции начался всемирный фестиваль в защиту климата
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Посадить миллиард деревьев, доставить два миллиарда доз вакцины от коронавируса в бедные страны мира и накормить 41 млн голодающих - в поддержку этих целей выступили Элтон Джон, Эд Ширан, группа Black Eyed Peas и другие мировые музыкальные звезды на международном фестивале Global Citizen Live, стартовавший вечером в субботу, 25 сентября, на Марсовом поле в Париже, передает УНН.
Детали
Ожидается, что этот фестиваль, организатором которого стала неправительственная организация Global Citizen, продлится 24 часа и будет проходить на разных площадках по всему миру, в том числе в Нью-Йорке, Рио-де-Жанейро, Мумбаи и Сиднее. В течение всего этого времени прямая трансляция мероприятия будет вестись в интернете.
Открыв музыкальный праздник во Франции хитами Rocket Man и Your Song, Элтон Джон призвал обеспечить равный доступ к вакцинам от коронавируса по всему миру. “Нельзя забывать ни о ком”, — предупредил поп-исполнитель.
Призыв обеспечить равный доступ к вакцине от коронавируса в мире
В Нью-Йорке к песенному “марафону” присоединились, помимо прочих, Билли Айлиш и Дженнифер Лопес. Также призыв справедливо распределить вакцину от COVID-19 между населением планеты поддержали принц Гарри и его жена Меган Маркл. “Право на доступ к вакцине должно стать основополагающим, — заявили они. — Происхождение людей не должно влиять на их шансы выжить”.
Некоторые исполнители, включая поп-певицу Кайли Миноу, что находится в Лондоне, и итальянского оперного певца Андреа Бочелли, что находится в Тоскане, отправили на фестиваль свои выступления в записи.
Среди других, кампанию Global Citizen за справедливое распределение вакцины от коронавируса в мире поддержал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Напомним
Накануне стало известно, что Франция передаст в два раза больше вакцин бедным странам, чем обещала ранее.