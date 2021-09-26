Принц Чарльз открыл телеканал о проблемах изменения климата
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Принц Чарльз в рамках соглашения с Amazon Prime запустил телеканала RE: TV, который будет рассказывать о проблемах изменения климата. Об этом сообщила газета Daily Mail, передает УНН.
Детали
Телеканал будет освещать проекты по всему миру, направленные на помощь в формировании более чистой и устойчивой экономики. Кроме этого, создатели планируют транслировать фильмы на тему экологии, окружающей среды и различных инноваций, отдельно обращая внимание на производство кофе и индустрию моды.
"Я потратил большой период своей жизни на привлечение людей и предприятий в проблемы и решения климатического кризиса. RE: TV был создан с целью пленить волю и воображение человечества, а также воплотить в жизнь наиболее вдохновляющие идеи для решения экологических проблем", - заявил принц Чарльз.
Стоит отметить, что принц Чарльз открыл канал в рамках соглашения с Amazon Prime вскоре после того, как принц Гарри и его жена Меган Маркл подписали контракт на создание документальных и художественных фильмов с Netflix на 75 млн фунтов стерлингов. Заметим, что Netflix является конкурентом Amazon.
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