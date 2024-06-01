3 детей и 8 взрослых спасли из пожара в многоэтажке в Киеве

3 детей и 8 взрослых спасли пожарные во время пожара, который произошел в столичной многоэтажке 1 июня. Об этом УНН пишет со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Сообщается, что возгорание произошло в электрощитовой 16-этажного жилого дома с 1 по 14 этаж, также загорелось электрооборудование в подвальном помещении.

В ходе разведки из задымленного здания подразделениями ГСЧС спасены трое детей и восемь взрослых - говорится в сообщении.

Для спасения применялась специальная высотная техника ГСЧС. Трем взрослым была оказана медицинская помощь на месте. Предварительный диагноз-острая реакция на стресс.

Пожар ликвидировали за полчаса. Причина выясняется.

Напомним

В Харьковской области из-за российских обстрелов продолжают гореть 14 лесных пожаров на площади более 3700 гектаров. Большую часть пожаров удалось локализовать.