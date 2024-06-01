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3 дітей та 8 дорослих врятували з пожежі у багатоповерхівці в Києві

3 дітей та 8 дорослих врятували з пожежі у багатоповерхівці в Києві

Київ • УНН

 • 52861 перегляди

3 дитини і 8 дорослих були врятовані пожежниками від пожежі у висотному будинку в Києві, де загорілося електрообладнання.

3 дітей та 8 дорослих врятували вогнеборці під час пожежі, яка сталася у столичній багатоповерхівці 1 червня. Про це УНН пише з посиланням на ДСНС.

Деталі

Повідомляється, що загорання сталося в електрощитовій 16-поверхового житлового будинку з 1 по 14 поверх, також зайнялося електрообладнання в підвальному приміщенні.

В ході розвідки із задимленої будівлі підрозділами ДСНС врятовано трьох дітей та вісім дорослих

- йдеться в повідомленні.

Для порятунку застосовувалась спеціальна  висотна техніка ДСНС. Трьом дорослим було надано медичну допомогу на місці. Попередній діагноз - гостра реакція на стрес.

Пожежу ліквідували за пів години. Причина з'ясовується.

Нагадаємо

У Харківській області через російські обстріли продовжують горіти 14 лісових пожеж на площі понад 3700 гектарів. Більшу частину пожеж вдалось локалізувати.

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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