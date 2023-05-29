29 мая: Всемирный день здоровья пищеварительной системы и почему сегодня стоит положить подушку в холодильник

Также 29 мая отмечается международный день миротворцев ООН. Начиная с 1948 года, миротворческие контингенты ООН осуществили более 70 различных миссий по всей планете. В 36 из них принимали участие украинские миротворцы.

29 мая – это День «положи подушку в холодильник». Праздник своеобразной оздоровительной процедуры – надо положить подушку в холодильник на 15-20 минут, затем лечь на спину, а подушку положить себе на лицо. Такая процедура взбодрит, освежит кожу, уберет мешки под глазами.

Еще сегодня День компоста, Весенний выходной понедельник в Великобритании, День кимоно в Японии.

По церковному календарю 29 мая – День памяти преподобного Феодора Освященного (Египетского).

Феодор родился в Египте в зажиточной христианской семье. Не воспринимал шумных застолий, которые его родители устраивали во время праздников. Чтобы отойти от земных радостей, в 14 лет покинул родительский дом и поселился в монастыре. Был преданным учеником Пахомия Великого. С годами начал опекать монастыри, которые Пахомий создал в Египте.

Считается, что Феодор Освященный умер в преклонном возрасте в 398 году.

Именины 29 мая празднуют Федор, Александр, Георгий.