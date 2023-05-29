29 мая: Всемирный день здоровья пищеварительной системы и почему сегодня стоит положить подушку в холодильник
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Сегодня, 29 мая, отмечается Всемирный день здоровья пищеварительной системы. Был основан в 1958 году, когда Международный съезд гастроэнтерологов принял свой устав. Призван привлечь внимание человечества к проблемам, связанным с болезнями желудочно-кишечного тракта, на долю которых приходится более 30% случаев от общего числа болезней на Земле, пишет УНН.
Также 29 мая отмечается международный день миротворцев ООН. Начиная с 1948 года, миротворческие контингенты ООН осуществили более 70 различных миссий по всей планете. В 36 из них принимали участие украинские миротворцы.
29 мая – это День «положи подушку в холодильник». Праздник своеобразной оздоровительной процедуры – надо положить подушку в холодильник на 15-20 минут, затем лечь на спину, а подушку положить себе на лицо. Такая процедура взбодрит, освежит кожу, уберет мешки под глазами.
Еще сегодня День компоста, Весенний выходной понедельник в Великобритании, День кимоно в Японии.
По церковному календарю 29 мая – День памяти преподобного Феодора Освященного (Египетского).
Феодор родился в Египте в зажиточной христианской семье. Не воспринимал шумных застолий, которые его родители устраивали во время праздников. Чтобы отойти от земных радостей, в 14 лет покинул родительский дом и поселился в монастыре. Был преданным учеником Пахомия Великого. С годами начал опекать монастыри, которые Пахомий создал в Египте.
Считается, что Феодор Освященный умер в преклонном возрасте в 398 году.
Именины 29 мая празднуют Федор, Александр, Георгий.