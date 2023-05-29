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19:26 • 35753 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 97739 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 104660 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 105114 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 100275 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 90482 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 109327 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131084 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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29 мая: Всемирный день здоровья пищеварительной системы и почему сегодня стоит положить подушку в холодильник

29 мая: Всемирный день здоровья пищеварительной системы и почему сегодня стоит положить подушку в холодильник

Киев • УНН

 • 939442 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Сегодня, 29 мая, отмечается Всемирный день здоровья пищеварительной системы. Был основан в 1958 году, когда Международный съезд гастроэнтерологов принял свой устав. Призван привлечь внимание человечества к проблемам, связанным с болезнями желудочно-кишечного тракта, на долю которых приходится более 30% случаев от общего числа болезней на Земле, пишет УНН.

Также 29 мая отмечается международный день миротворцев ООН. Начиная с 1948 года, миротворческие контингенты ООН осуществили более 70 различных миссий по всей планете. В 36 из них принимали участие украинские миротворцы.

29 мая – это День «положи подушку в холодильник». Праздник своеобразной оздоровительной процедуры – надо положить подушку в холодильник на 15-20 минут, затем лечь на спину, а подушку положить себе на лицо. Такая процедура взбодрит, освежит кожу, уберет мешки под глазами.

Еще сегодня День компоста, Весенний выходной понедельник в Великобритании, День кимоно в Японии.

По церковному календарю 29 мая – День памяти преподобного Феодора Освященного (Египетского).
Феодор родился в Египте в зажиточной христианской семье. Не воспринимал шумных застолий, которые его родители устраивали во время праздников. Чтобы отойти от земных радостей, в 14 лет покинул родительский дом и поселился в монастыре. Был преданным учеником Пахомия Великого. С годами начал опекать монастыри, которые Пахомий создал в Египте.

Считается, что Феодор Освященный умер в преклонном возрасте в 398 году.

Именины 29 мая празднуют Федор, Александр, Георгий.

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