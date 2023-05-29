29 травня: Всесвітній день здоров’я травної системи та чому сьогодні варто покласти подушку в холодильник

Також 29 травня відзначається міжнародний день миротворців ООН. Починаючи з 1948 року, миротворці контингенти ООН здійснили більше 70 різноманітних місій по всій планеті. У 36 з них приймали участь українські миротворці.

29 травня – це День «поклади подушку в холодильник». Свято своєрідної оздоровчої процедури – треба покласти подушку в холодильник на 15-20 хвилин, потім лягти на спину, а подушку покласти собі на обличчя. Така процедура збадьорить, освіжить шкіру, прибере мішки під очима.

Ще сьогодні День компосту, Весняний вихідний понеділок у Великобританії, День кімоно у Японії.

За церковним календарем 29 травня – День пам’яті преподобного Феодора Освяченого (Єгипетського).

Феодор народився у Єгипті у заможній християнській родині. Не сприймав гучних застіль, які його батьки влаштовували під час свят. Аби відійти від земних радощів, у 14 років покинув батьківський будинок та оселився у монастирі. Був відданим учнем Пахомія Великого. З роками почав опікувався монастирями, які Пахомій створив у Єгипті.

Вважається, що Феодор Освячений помер у похилому віці у 398 році.

Іменини 29 травня святкують Федір, Олександр, Георгій.