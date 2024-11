29 детей в Нигерии могут получить смертную казнь за участие в протестах

Двадцать девять детей могут быть приговорены к смертной казни в Нигерии после того, как в пятницу их обвинили в участии в протестах. Пишет УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Кризис стоимости жизни привел к многочисленным массовым протестам в Нигерии за последние месяцы. В августе во время протестов, когда молодежь требовала улучшения возможностей и рабочих мест, было убито по меньшей мере 20 человек.

В уже сейчас обвинения выдвинули 76 протестующим, среди которых 29 несовершеннолетних, которым могут присудить смертную казнь. Согласно документам, возраст обвиняемых детей составляет от 14 до 17 лет.

Протестующим выдвинули обвинения по 10 пунктам, включая государственную измену, уничтожение имущества, нарушение общественного порядка и мятеж, как указано в обвинительном акте.

Хотя смертную казнь в Нигерии ввели в 1970-х годах, с 2016 года ее не применяли.

Адвокат части обвиняемых Маршал Абубакар сообщил, что суд назначил залог в размере 10 миллионов найр (около 5,900 долларов) для каждого подсудимого и установил строгие условия, которые до сих пор не выполнены.

«Страна, которая имеет обязанность воспитывать своих детей, решила наказать их. Эти дети находятся под стражей уже 90 дней без еды», - заявил Абубакар.

Он добавил, что четверо детей потеряли сознание в суде из-за истощения, не успев подать ходатайство о защите.

Йеми Адамолекун, исполнительный директор организации Enough is Enough, которая борется за надлежащее управление в Нигерии, убеждена, что власть не имеет права преследовать несовершеннолетних.

«Главному судье Нигерии должно быть стыдно, ведь она женщина и мать», - сказала Адамолекун.

Напомним,

Ранее, нигерийские силы безопасности задержали семерых граждан Польши, включая шесть студентов и преподавателя, которые якобы вывесили российские флаги во время протестов против экономических трудностей в западноафриканской стране