277 защитников из Одесской области воспользовались беспроцентным кредитом от ОВА на жилье - Кипер

Беспроцентным кредитом для приобретения нового жилья по государственной программе «еОселя» воспользовались 277 защитников из Одесской области. Об этом сообщает глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Государственная программа доступного ипотечного кредитования граждан Украины «еОселя» стартовала в августе 2022 года. Льготная ставка составляет 3-7%, срок кредита - до 20 лет. Минимальный первый взнос 20%.

«Отдельным категориям населения Одесская областная администрация компенсирует льготную ставку. Наши защитники, спасатели, правоохранители, пограничники могут взять жилье в кредит и не платить проценты. Сейчас такой программой уже воспользовались 277 человек.

Банками-участниками нашей программы являются: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк и Сенсбанк», - рассказал он.

Кипер добавил, что также растет количество жилых комплексов, которые присоединяются к программе «еОселя».

За более подробной информацией можно обращаться по телефонам: 048-7189-242, 048-7189-360