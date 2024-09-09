277 захисників з Одещини скористалися безвідсотковим кредитом від ОВА на житло - Кіпер
Київ • УНН
За програмою "єОселя" 277 захисників з Одещини отримали безвідсоткові кредити на нове житло. Одеська ОВА компенсує пільгову ставку для окремих категорій населення, включаючи військових та правоохоронців.
Безвідсотковим кредитом для придбання нового житла за державною програмою "єОселя" скористалися 277 захисників з Одещини. Про це повідомляє очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.
Деталі
Державна програма доступного іпотечного кредитування громадян України "єОселя" стартувала у серпні 2022 року. Пільгова ставка складає 3-7%, строк кредиту - до 20 років. Мінімальний перший внесок 20%.
"Окремим категоріям населення Одеська обласна адміністрація компенсує пільгову ставку. Наші захисники, рятувальники, правоохоронці, прикордонники можуть взяти житло в кредит і не сплачувати відсотки. Наразі такою програмою вже скористалися 277 осіб.
Банками-учасниками нашої програми є: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Укрексімбанк та Сенсбанк", - розповів він.
Кіпер додав, що також зростає кількість житлових комплексів, які приєднуються до програми "єОселя".
За більш детальною інформацією можна звертатися за телефонами : 048-7189-242, 048-7189-360