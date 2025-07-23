27 из 71 российского дрона уничтожены над Украиной, 18 не достигли целей

$41.820.07
48.790.18
ukenru
Третий раунд переговоров в Стамбуле: каковы главные цели и чего стоит ожидать
06:28 • 11652 просмотра
Третий раунд переговоров в Стамбуле: каковы главные цели и чего стоит ожидать
05:05 • 16674 просмотра
50 дней Трампа для РФ: срок не фиксирован - Госдеп
22 июля, 22:51 • 29019 просмотра
Антикоррупционную инфраструктуру Украины необходимо очистить от российского влияния - Зеленский
22 июля, 18:15 • 49620 просмотра
Умер легендарный рок-музыкант Оззи Осборн
Эксклюзив
22 июля, 15:21 • 96141 просмотра
Новая обложка TIME Kidnapping привлекла внимание всего мира к боли Украины - Елена Соседка
Эксклюзив
22 июля, 14:31 • 101975 просмотра
Уголовное дело ударит по репутации АРМА: эксперт отмечает, что аудит работы агентства нужен был “еще вчера”
Эксклюзив
22 июля, 14:10 • 95134 просмотра
Эксперт: НАБУ превратилось в филиал фсб. Принятый законопроект дает возможность это исправить
22 июля, 12:27 • 74368 просмотра
россияне атаковали объекты газодобычи "Нафтогаза", есть разрушения
Эксклюзив
22 июля, 12:17 • 53432 просмотра
Мы вернули украинскую правосубъектность - нардеп о принятом законе, регулирующем деятельность НАБУ и САП
22 июля, 11:15 • 39812 просмотра
Трамп выводит США из ЮНЕСКО - NY Post
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2м/с
73%
745мм
Популярные новости
Вражеская атака оставила часть Сум без света22 июля, 23:15 • 15130 просмотра
Зеленский: новый обмен пленными может состояться уже в среду23 июля, 00:01 • 12033 просмотра
Трамп требует расследования против Обамы из-за манипуляций разведданными23 июля, 00:42 • 13235 просмотра
Financial Times: Война в Украине определит будущее всего мира03:12 • 24803 просмотра
Знак зодиака Лев: характеристика самого яркого огненного знака05:00 • 30264 просмотра
публикации
Третий раунд переговоров в Стамбуле: каковы главные цели и чего стоит ожидать06:28 • 11662 просмотра
Знак зодиака Лев: характеристика самого яркого огненного знака05:00 • 31398 просмотра
Поправки к Defence City: шанс на восстановление критически необходимой поддержки украинской авиации22 июля, 10:46 • 133525 просмотра
Еще один "влиятельный": после Христенко правоохранители должны обратить внимание на нардепа Кузьминых22 июля, 07:18 • 181938 просмотра
Поддержка во время войны: как государство выдает гранты и реструктуризирует долги бизнеса22 июля, 06:46 • 177206 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Барак Обама
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Турция
Крым
Реклама
УНН Lite
Брюс Уиллис не может говорить, читать и ходить из-за ухудшения состояния – СМИ22 июля, 16:54 • 64242 просмотра
Расследование в отношении Kneecap по поводу выступления на Glastonbury прекращено19 июля, 07:54 • 190669 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 282057 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 292883 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 286115 просмотра
Актуальное
Дассо Мираж 2000
Шахед-136
Financial Times
Серия Airbus A320
Dragon 2

27 из 71 российского дрона уничтожены над Украиной, 18 не достигли целей

Киев • УНН

 • 2252 просмотра

Россия ночью атаковала Украину 71 ударным БпЛА типа Shahed. Сбито или подавлено 27 дронов, еще 18 не достигли целей, но 26 дронов попали в 14 местах.

27 из 71 российского дрона уничтожены над Украиной, 18 не достигли целей

россия ночью атаковала Украину 71 дроном, сбито или подавлено 27 из них, еще 18 - не достигли целей, но есть попадания 26 дронов в 14 местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 23 июля враг атаковал 71-м ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - ВОТ Крыма.

"Атакованы Днепропетровщина, Сумщина, Харьковщина и Черкасщина", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 27 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и в центре страны. Кроме того, 18 БпЛА - локационно потеряны/подавлены РЭБ

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

"Зафиксировано попадание 26 БпЛА в 14 локациях, падение сбитых (обломки) на 5 локациях", - сказано в сообщении.

Российские дроны атаковали рынок в Харьковской области: пожар потушили, есть пострадавшая23.07.25, 08:20 • 4266 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Курск
Сумская область
Черкасская область
Харьковская область
Днепропетровская область
Шахед-136
Крым
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9