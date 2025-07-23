27 из 71 российского дрона уничтожены над Украиной, 18 не достигли целей

россия ночью атаковала Украину 71 дроном, сбито или подавлено 27 из них, еще 18 - не достигли целей, но есть попадания 26 дронов в 14 местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 23 июля враг атаковал 71-м ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - ВОТ Крыма.

"Атакованы Днепропетровщина, Сумщина, Харьковщина и Черкасщина", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 27 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и в центре страны. Кроме того, 18 БпЛА - локационно потеряны/подавлены РЭБ - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

"Зафиксировано попадание 26 БпЛА в 14 локациях, падение сбитых (обломки) на 5 локациях", - сказано в сообщении.

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