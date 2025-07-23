27 з 71 російського дрона знешкоджено над Україною, 18 не досягли цілей

росія вночі атакувала Україну 71 дроном, збито або пригнічено 27 з них, ще 18 - не досягли цілей, але є влучання 26 дронів у 14 місцях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.

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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 23 липня ворог атакував 71-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф, Чауда - ТОТ Криму.

"Атаковано Дніпропетровщину, Сумщину, Харківщину та Черкащину", - ідеться у повідомленні.

За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною збито/подавлено 27 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та в центрі країни. Крім того, 18 БпЛА - локаційно втрачені/подавлені РЕБ - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

"Зафіксовано влучання 26 БпЛА у 14 локаціях, падіння збитих (уламки) на 5 локаціях", - сказано у повідомленні.

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