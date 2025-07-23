Російські дрони атакували ринок на Харківщині: пожежу загасили, є постраждала
Київ • УНН
У Харківській області російські війська завдали удару дронами по ринку у Великому Бурлуку, спричинивши пожежу на площі 500 кв. м. Постраждала жінка з гострою реакцією на стрес, також пошкоджено поштове відділення та інші торговельні об'єкти.
У Харківській області російські війська вдарили дронами по ринку у Великому Бурлуку, сталася пожежа, рятувальники її ліквідували, повідомили у ДСНС України у середу, пише УНН.
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За даними ДСНС, увечері 22 липня армія рф завдала удару безпілотниками по території ринку у селищі Великий Бурлук Куп’янського району на Харківщині.
"Внаслідок влучань виникла пожежа торговельних павільйонів на площі близько 500 кв. м, яку ліквідували вогнеборці. Окрім цього, пошкоджено будівлю поштового відділення та інші торговельні об’єкти", - зазначили у ДСНС.
Як вказано, постраждала жінка - медики діагностували у неї гостру реакцію на стрес.
Масована атака рф: наслідки ліквідовували 500 рятувальників, найдовше гасили пожежу у Харкові - протягом 19 годин21.07.25, 21:25 • 12706 переглядiв