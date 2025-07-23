Российские дроны атаковали рынок в Харьковской области: пожар потушили, есть пострадавшая
Киев • УНН
В Харьковской области российские войска нанесли удар дронами по рынку в Великом Бурлуке, вызвав пожар на площади 500 кв. м. Пострадала женщина с острой реакцией на стресс, также повреждено почтовое отделение и другие торговые объекты.
В Харьковской области российские войска ударили дронами по рынку в Великом Бурлуке, произошел пожар, спасатели его ликвидировали, сообщили в ГСЧС Украины в среду, пишет УНН.
Детали
По данным ГСЧС, вечером 22 июля армия рф нанесла удар беспилотниками по территории рынка в поселке Великий Бурлук Купянского района Харьковской области.
"В результате попаданий возник пожар торговых павильонов на площади около 500 кв. м, который ликвидировали пожарные. Кроме этого, повреждено здание почтового отделения и другие торговые объекты", - отметили в ГСЧС.
Как указано, пострадала женщина - медики диагностировали у нее острую реакцию на стресс.
Массированная атака рф: последствия ликвидировали 500 спасателей, дольше всего тушили пожар в Харькове – в течение 19 часов21.07.25, 21:25 • 12706 просмотров