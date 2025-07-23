Российские дроны атаковали рынок в Харьковской области: пожар потушили, есть пострадавшая

В Харьковской области российские войска ударили дронами по рынку в Великом Бурлуке, произошел пожар, спасатели его ликвидировали, сообщили в ГСЧС Украины в среду, пишет УНН.

Детали

По данным ГСЧС, вечером 22 июля армия рф нанесла удар беспилотниками по территории рынка в поселке Великий Бурлук Купянского района Харьковской области.

"В результате попаданий возник пожар торговых павильонов на площади около 500 кв. м, который ликвидировали пожарные. Кроме этого, повреждено здание почтового отделения и другие торговые объекты", - отметили в ГСЧС.

Как указано, пострадала женщина - медики диагностировали у нее острую реакцию на стресс.

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