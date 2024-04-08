25 тысяч человек уже эвакуированы в Харьковской области из-за вражеских обстрелов - ОВА

Уже 25 тысяч жителей в Харьковской области были эвакуированы в безопасные места из-за вражеских обстрелов гражданского населения региона, сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Жителям приграничных населенных пунктов рекомендуем не медлить с эвакуацией, ведь враг продолжает наносить удары по гражданским. 25 тысяч человек уже выехали в безопасные места - сохранили жизнь свою и родных - отметил Синегубов.

По его словам, со своей стороны власти оказывают организационную помощь.

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