25 августа: День примирительного поцелуя, День шахтера в Украине

Сегодня, 25 августа, все желающие могут присоединиться к празднованию Дня примирительного поцелуя, пишет УНН.

Событие, которое стало популярным во многих странах мира, в свое время основала американка Жаклин Милгейт. По ее мнению, должен был быть особый день, когда люди могли бы сосредоточиться на восстановлении разорванных связей. А поцелуй является лучшим способом примирения.

25 августа является Днем рождения операционной системы Linux. Именно в этот в 1991 году она была представлена широкой общественности. Ее автором и разработчиком является тогдашний студент университета города Хельсинки Линус Торвальдс.

Еще 25 августа называют Днем рождения металлической консервной банки.

Изобретателем первых жестянок считает британец Питер Дюран, которому в 1810 году пришло в голову, что такая тара для длительного хранения консервов является более практичной чем стеклянные банки. Окончательно эта тара приобрела популярность и стала практически незаменимой после того как Генри Бессерман, который изобрел низкоуглеродистую сталь, из которой эту тару начали массово делать.

В Украине в последнее воскресенье августа отмечается День шахтера.

Считается, что промышленная добыча полезных ископаемых на территории современной Украины начала зарождаться в ХѴ веке.

По церковному календарю сегодня День памяти святого апостола от 70-ти Тита.

Проповедник и богослов Тит был учеником апостола Павла, после избрания епископом Крита оставался на этом посту до самой смерти.

Именины сегодня празднуют Тимофей, Иван, Владимир.