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25 серпня: День примирливого поцілунку, День шахтаря в Україні

Київ • УНН

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Сьогодні, 25 серпня, усі бажаючі можуть долучитися до святкування Дня примирливого поцілунку. Подію, яка стала популярною у багатьох країнах світу, свого часу заснувала американка Жаклін Мілгейт.

Сьогодні, 25 серпня, усі бажаючі можуть долучитися до святкування Дня примирливого поцілунку, пише УНН.

Подію, яка стала популярною у багатьох країнах світу, свого часу заснувала американка Жаклін Мілгейт. На її думку, мав бути особливий день, коли люди могли б зосередитися на відновленні розірваних зв’язків. А поцілунок є найкращим способом примирення.

25 серпня є Днем народження операційної системи Linux. Саме у цей в 1991 році вона була представлена широкому загалу. Її автором та розробником є тодішній студент університету міста Хельсінкі Лінус Торвальдс.

Ще 25 серпня називають Днем народження металічної консервної банки.

Винахідником перших бляшанок вважає британець Пітер Дюран, якому у 1810 році спало на думку, що така тара для довготривалого зберігання консервів є більш практичною ніж скляні банки. Остаточно ця тара набула популярності та стала практично незамінною після того як Генрі Бессерман, який винайшов низьковуглецеву сталь, з якої цю тару почали масово робити.

В Україні в останню неділю серпня відзначається День шахтаря.

Вважається, що промисловий видобуток корисних копалин на території сучасної України почав зароджуватися у ХV столітті.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті святого апостола від 70-ти Тита.

Проповідник і богослов Тит був учнем апостола Павла, після обрання єпископом Криту залишався на цій посаді до самої смерті.

Іменини сьогодні святкують Тимофій, Іван, Володимир.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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