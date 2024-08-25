25 серпня: День примирливого поцілунку, День шахтаря в Україні
Київ • УНН
Сьогодні, 25 серпня, усі бажаючі можуть долучитися до святкування Дня примирливого поцілунку. Подію, яка стала популярною у багатьох країнах світу, свого часу заснувала американка Жаклін Мілгейт.
Сьогодні, 25 серпня, усі бажаючі можуть долучитися до святкування Дня примирливого поцілунку, пише УНН.
Подію, яка стала популярною у багатьох країнах світу, свого часу заснувала американка Жаклін Мілгейт. На її думку, мав бути особливий день, коли люди могли б зосередитися на відновленні розірваних зв’язків. А поцілунок є найкращим способом примирення.
25 серпня є Днем народження операційної системи Linux. Саме у цей в 1991 році вона була представлена широкому загалу. Її автором та розробником є тодішній студент університету міста Хельсінкі Лінус Торвальдс.
Ще 25 серпня називають Днем народження металічної консервної банки.
Винахідником перших бляшанок вважає британець Пітер Дюран, якому у 1810 році спало на думку, що така тара для довготривалого зберігання консервів є більш практичною ніж скляні банки. Остаточно ця тара набула популярності та стала практично незамінною після того як Генрі Бессерман, який винайшов низьковуглецеву сталь, з якої цю тару почали масово робити.
В Україні в останню неділю серпня відзначається День шахтаря.
Вважається, що промисловий видобуток корисних копалин на території сучасної України почав зароджуватися у ХV столітті.
За церковним календарем сьогодні День пам’яті святого апостола від 70-ти Тита.
Проповідник і богослов Тит був учнем апостола Павла, після обрання єпископом Криту залишався на цій посаді до самої смерті.
Іменини сьогодні святкують Тимофій, Іван, Володимир.