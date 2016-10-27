22 детей и шесть преподавателей погибли в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В результате авиаудара погибли 22 ребенка, а также шесть преподавателей, передает УНН со ссылкой на DW.
"В результате авиаудара по школе в Сирии погибли не менее 22 детей и шесть учителей. Бомбардировке подверглась школа в провинции Идлиб ", - сообщили в ночь на 27 октября в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ).
"Я надеюсь, мы в этом не замешаны, но дождусь, что скажет Минобороны РФ", - прокомментировал постпред РФ при ООН Виталий Чуркин.
Как сообщал УНН, в Алеппо возобновились бои после "гуманитарной паузы".