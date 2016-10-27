22 дітей і шість викладачів загинули в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. В результаті авіаудару загинули 22 дитини, а також шість викладачів, передає УНН з посиланням на DW.
“В результаті авіаудару по школі в Сирії загинули щонайменше 22 дитини і шість вчителів. Бомбардувалася школа в провінції Ідліб,” — повідомили в ніч на 27 жовтня у Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ).
“Я сподіваюся, ми в цьому не замішані, але дочекаюся, що скаже Міноборони РФ,” — прокоментував постпред РФ при ООН Віталій Чуркін.
Як повідомляв УНН, в Алеппо поновилися бої після “гуманітарної паузи”.