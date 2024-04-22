22 апреля: Международный день Матери-Земли, у иудеев начинается Песах

Сегодня, 22 апреля, все жители нашей планеты могут присоединиться к различным мероприятиям по случаю Международного дня Матери-Земли, пишет УНН.

Событие было основано в США в 1971 году, когда сенатор Гейлорд Нельсон предложил идею празднования ежегодной недели Земли. В 90-х годах событие начало приобретать популярность и в других странах мира.

А в 2010 году по инициативе ООН впервые был отмечен Международный день Матери-Земли. Сейчас мероприятия по случаю этого события проходят практически во всех странах мира.

Само выражение "Мать-Земля" возникло недаром. Ведь оно употребляется на разных языках и демонстрирует отношение между Землей и ее жителями.

В этот день в разных уголках мира проводятся конференции, симпозиумы и акции, направленные на раскрытие проблем, связанных с экологическим положением нашей планеты.

Одним из символов этого дня является Колокол Мира, звуки колокола призывают каждого жителя планеты объединиться в делах защиты мира и сохранения удивительных богатств нашего мира. В то же время колокол символизирует спокойствие, мир, дружбу, братство разных народов, несмотря на расовую, культурную и социальную принадлежность.

Иудеи сегодня вечером начинают отмечать один из своих важнейших праздников - Песах.

Песах начинается с заходом солнца накануне 15-го дня месяца Нисан. Праздник длится в течение семи дней в Израиле и восьми дней за его пределами - в странах, где проживает еврейская диаспора.

Песах отмечается ежегодно в память о выходе евреев из Египта.

Как сказано в Библии, евреи, поселившиеся в Египте, впоследствии превратились в рабов египтян. Пророк Моисей неоднократно просил фараона освободить евреев из рабства, но тот всегда отказывал. Тогда, желая спасти иудеев, Господь наслал на египтян страшные бедствия - кары египетские.

Но несмотря на них фараон не хотел освобождать рабов. Десятая казнь была самой ужасной - за ночь умерли все египетские первенцы. Накануне каждая еврейская семья по велению пророка Моисея и Всевышнего пометила входные двери кровью ягненка - чтобы мор обошел их стороной. Песах в переводе с иврита означает "пройти мимо", то есть Бог как бы прошел мимо.

После этого Моисей смог вывести иудеев из Египта, и они стали свободными, но были вынуждены 40 лет блуждать по пустыне в поисках Земли обетованной. Выход и освобождение от рабства - основные ключевые слова этого праздника. Ведь именно с этого дня началось понятие еврейского народа.

В первый и второй день Песаха иудеи проводят ритуальный ужин, который называют седер, читают молитвы и разговаривают о жизни.

Традиционно на стол во время праздничного ужина ставят пресные хлебцы мацу, а также харосет - яблочно-финиковое пюре с орехами бейца - отварные яйцо, зроа - жареную баранину, марор - горькие травы, как символ горечи египетского рабства.

Также после этих блюд подают и обычную праздничную еду, например фаршированную рыбу.

Во время Песаха запрещено:

- Употреблять и держать дома продукты, производимые в результате брожения или изготовленные на закваске и дрожжах;

- Пользоваться обычной посудой, поскольку она впитывает запрещенные продукты в течение года;

- Работать в первый и последний день праздника.

По православному церковному календарю сегодня День памяти преподобного Теодора Сикеота, который жил в Византии в 6-м веке.

Родители хотели, чтобы их сын стал военным, однако в 14 лет Теодор принял решение посвятить свою жизнь служению Господу и ушел в монастырь. Был проповедником, богословом, часто для молитв уединялся в пустыне.

За свои веру получил от Господа дар исцеления и чудотворения.

Именины 22 апреля празднуют Федор, Виталий, Лука.