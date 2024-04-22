22 апреля: Международный день Матери-Земли, у иудеев начинается Песах

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
zemlyaЗемля
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
yegipetЕгипет
Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
  •  114142 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  189491 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  287404 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  165735 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  128879 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  100722 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
19 апреля 2024, 09:28  •  102519 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  207328 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  237186 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  233327 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Новости по теме
22 апреля: Международный день Матери-Земли, у иудеев начинается Песах

22 апреля: Международный день Матери-Земли, у иудеев начинается Песах

  •  21313 просмотра
Республиканцы угрожают Джонсону отставкой - CNN

Республиканцы угрожают Джонсону отставкой - CNN

  •  17953 просмотра
"Путин пойдет войной на страны Балтии, если Украина не выстоит", - Зеленский

"Путин пойдет войной на страны Балтии, если Украина не выстоит", - Зеленский

  •  10801 просмотра
Хакеры годами воровали технические данные у Volkswagen

Хакеры годами воровали технические данные у Volkswagen

  •  15140 просмотра
На границе с Польшей проблемы с оформлением грузовиков

На границе с Польшей проблемы с оформлением грузовиков

  •  16186 просмотра
В Турции задержали 36 подозреваемых в связях с ИГ

В Турции задержали 36 подозреваемых в связях с ИГ

  •  13524 просмотра
США хотят наложить санкции на одно из подразделений ЦАХАЛа - СМИ

США хотят наложить санкции на одно из подразделений ЦАХАЛа - СМИ

  •  14009 просмотра
Tesla раскрыла подробности о новой спортивной версии Model 3

Tesla раскрыла подробности о новой спортивной версии Model 3

  •  12679 просмотра
Первая карта мышц человека показывает, что наше тело не хочет стареть

Первая карта мышц человека показывает, что наше тело не хочет стареть

  •  16340 просмотра
Bloomberg: у Трампа закончились деньги на адвокатов

Bloomberg: у Трампа закончились деньги на адвокатов

  •  16808 просмотра

Популярные

Правительство Норвегии объявило о значительном увеличении военной поддержки Украины

Правительство Норвегии объявило о значительном увеличении военной поддержки Украины

  •  56966 просмотра
россияне 7 раз нанесли удары по Сумской области

россияне 7 раз нанесли удары по Сумской области

  •  46260 просмотра
Bloomberg: немецкие оборонные компании становятся более привлекательными на фоне войны в Украине

Bloomberg: немецкие оборонные компании становятся более привлекательными на фоне войны в Украине

  •  53197 просмотра
Украинки завоевали "золото" на Кубке Европы по фехтованию среди молодежи

Украинки завоевали "золото" на Кубке Европы по фехтованию среди молодежи

  •  39554 просмотра
В Мариуполе оккупанты разрушили памятный знак в честь 500-летия украинского казачества

В Мариуполе оккупанты разрушили памятный знак в честь 500-летия украинского казачества

  •  71633 просмотра

Публикации

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Эксклюзив

19 апреля 2024, 15:15  •  287404 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  238691 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  287431 просмотра
"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

18 апреля 2024, 06:06  •  326436 просмотра
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  429743 просмотра

22 апреля: Международный день Матери-Земли, у иудеев начинается Песах

В Международный день Матери-Земли по всему миру проводятся мероприятия, направленные на решение экологических проблем и чествование удивительного богатства планеты. Одним из символов события является Колокол Мира, олицетворяющий единство между всеми народами нашей планеты.

УНН Lite •   •  21313 просмотра
22 апреля: Международный день Матери-Земли, у иудеев начинается Песах

Республиканцы угрожают Джонсону отставкой - CNN

Представительница республиканцев Марджори Тейлор Грин призвала спикера Палаты представителей Майка Джонсона уйти в отставку, обвинив его в предательстве республиканских избирателей, одобрив новую помощь Украине, и пригрозила принудительным голосованием за его отставку, если он не уйдет в отставку добровольно.

Война •   •  17953 просмотра
Республиканцы угрожают Джонсону отставкой - CNN

"Путин пойдет войной на страны Балтии, если Украина не выстоит", - Зеленский

Если Украина потерпит поражение, Путин начнет войну против стран Балтии и других бывших советских республик, чтобы восстановить советское влияние, предупреждает Зеленский.

Война •   •  10801 просмотра
"Путин пойдет войной на страны Балтии, если Украина не выстоит", - Зеленский

Хакеры годами воровали технические данные у Volkswagen

Хакеры похитили около 19 000 технических файлов Volkswagen за 5 лет с 2010 по 2015 год, включая данные о двигателях внутреннего сгорания, коробках передач, электромобилях и аккумуляторах.

Криминал и ЧП •   •  15140 просмотра
Хакеры годами воровали технические данные у Volkswagen

На границе с Польшей проблемы с оформлением грузовиков

Из-за сбоя в работе польской таможенной службы на украинско-польской границе замедлилось движение грузовиков, следующих из Украины в Польшу, что повлекло проблемы с регистрацией и таможенным оформлением грузовых транспортных средств.

Экономика •   •  16186 просмотра
На границе с Польшей проблемы с оформлением грузовиков

В Турции задержали 36 подозреваемых в связях с ИГ

Турция задержала 36 подозреваемых в нескольких городах по подозрению в связях с ИГИЛ, в частности в финансировании, поставке медикаментов, владении нелегальным оружием и документами.

Общество •   •  13524 просмотра
В Турции задержали 36 подозреваемых в связях с ИГ

США хотят наложить санкции на одно из подразделений ЦАХАЛа - СМИ

Ожидается, что США введут санкции против ультраортодоксального подразделения израильской армии под названием "Нецах Иегуда", что станет первым случаем применения санкций против израильской воинской части.

Война •   •  14009 просмотра
США хотят наложить санкции на одно из подразделений ЦАХАЛа - СМИ

Tesla раскрыла подробности о новой спортивной версии Model 3

Новая версия Tesla Model 3 Performance имеет адаптивную подвеску, улучшенный режим вождения, спортивные сиденья с вентиляцией, настроенное шасси и подвеску, усовершенствованную тормозную систему, карбоновый декор, мощность более 500 л. с. и претендует на звание самой мощной Model 3 в истории.

Анонсы •   •  12679 просмотра
Tesla раскрыла подробности о новой спортивной версии Model 3

Первая карта мышц человека показывает, что наше тело не хочет стареть

Ученые создали первый в истории атлас старения человеческих мышц, определив новые клеточные популяции, которые объясняют, почему некоторые мышечные волокна стареют быстрее, чем другие, и раскрыв клеточные механизмы, которые помогают противостоять потере мышечной массы.

Здоровье •   •  16340 просмотра
Первая карта мышц человека показывает, что наше тело не хочет стареть

Bloomberg: у Трампа закончились деньги на адвокатов

В марте Трамп потратил $4,9 млн на юридические услуги, и у него может не хватить денег на оплату адвокатов, поскольку на счетах его избирательной кампании осталось лишь $6,8 млн.

политика •   •  16808 просмотра
Bloomberg: у Трампа закончились деньги на адвокатов