21 сентября отмечают Международный день мира
Киев • УНН
КИЕВ, 21 сентября. УНН. Сегодня, 21 сентября, в мире отмечают Международный день мира и Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера, а верующие отмечают Рождество Пресвятой Богородицы, пишет УНН.
Международный день мира
Сначала праздник отмечали каждый третий вторник сентября — в честь дня открытия ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи. Но, позже было принято решение об установлении фиксированной даты праздника — 21 сентября.
Генеральной Ассамблеей этот день провозглашен как день отказа от насилия и прекращения огня во всем мире. Всем странам было предложено воздерживаться от проведения военных действий в этот день.
Ежегодно 21 сентября в ООН проводятся различные мероприятия, которые традиционно включают в себя Шествие мира.
Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера
Если вы забываете, куда положили ключи, — это еще не болезнь. Но если вы не знаете, что нужно делать с ключами, для чего они предназначены, — вот это уже проблема.
Болезнь Альцгеймера — это одна из разновидностей старческой деменции. Диагностируется практически у 50% людей старше 85 лет. В некоторых случаях встречается и так называемый “ранний” Альцгеймер — до 65 лет.
Эта болезнь является признаком патологических изменений в головном мозге, которые со временем только прогрессировать. Именно поэтому врачи призывают обращать внимание на поведение пожилых членов семьи. И при наличии таких поведенческих симптомов, как проблема с памятью, частые приступы плохого настроения, ослабление интереса к внешнему миру и т.д., немедленно обращаться за медицинской помощью к специалистам.
Рождество Пресвятой Богородицы
21 сентября православная церковь чтит великий праздник — Рождество Пресвятой Богородицы, мамы Господа Иисуса Христа.
Рождество Богородицы — первый двунадесятый праздник нового церковного года. Существует еще народное название — Вторая Пречистая (Успение — на Успение, 28 августа).
Богородица — является библейским примером женщины, мамы и жены. Церковь называет ее “честнее Херувимов и славнее Серафимов”, то есть Дева Мария — честнее самых честных созданий Господа — ангелов.
Именно с ее появления на свет и история Нового Завета.
Во вторник, 21 сентября, именины отмечают владельцы таких имен: Мария, Георгий, Иван.