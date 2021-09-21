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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 109277 просмотра

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21 сентября отмечают Международный день мира

21 сентября отмечают Международный день мира

Киев  •  УНН

 • 46072 просмотра

КИЕВ, 21 сентября. УНН. Сегодня, 21 сентября, в мире отмечают Международный день мира и Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера, а верующие отмечают Рождество Пресвятой Богородицы, пишет УНН.

Международный день мира

Сначала праздник отмечали каждый третий вторник сентября — в честь дня открытия ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи. Но, позже было принято решение об установлении фиксированной даты праздника — 21 сентября.

Генеральной Ассамблеей этот день провозглашен как день отказа от насилия и прекращения огня во всем мире. Всем странам было предложено воздерживаться от проведения военных действий в этот день.

Ежегодно 21 сентября в ООН проводятся различные мероприятия, которые традиционно включают в себя Шествие мира.

Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера

Если вы забываете, куда положили ключи, — это еще не болезнь. Но если вы не знаете, что нужно делать с ключами, для чего они предназначены, — вот это уже проблема.

Болезнь Альцгеймера — это одна из разновидностей старческой деменции. Диагностируется практически у 50% людей старше 85 лет. В некоторых случаях встречается и так называемый “ранний” Альцгеймер — до 65 лет.

Эта болезнь является признаком патологических изменений в головном мозге, которые со временем только прогрессировать. Именно поэтому врачи призывают обращать внимание на поведение пожилых членов семьи. И при наличии таких поведенческих симптомов, как проблема с памятью, частые приступы плохого настроения, ослабление интереса к внешнему миру и т.д., немедленно обращаться за медицинской помощью к специалистам.

Рождество Пресвятой Богородицы

21 сентября православная церковь чтит великий праздник — Рождество Пресвятой Богородицы, мамы Господа Иисуса Христа.

Рождество Богородицы — первый двунадесятый праздник нового церковного года. Существует еще народное название — Вторая Пречистая (Успение — на Успение, 28 августа).

Богородица — является библейским примером женщины, мамы и жены. Церковь называет ее “честнее Херувимов и славнее Серафимов”, то есть Дева Мария — честнее самых честных созданий Господа — ангелов.

Именно с ее появления на свет и история Нового Завета.

Во вторник, 21 сентября, именины отмечают владельцы таких имен: Мария, Георгий, Иван.

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