21 вересня відзначають Міжнародний день миру

Міжнародний день миру

Спочатку свято відзначали кожен третій вівторок вересня — на честь дня відкриття щорічної сесії Генеральної Асамблеї. Але, пізніше було прийняте рішення щодо встановлення фіксованої дати свята — 21 вересня.

Генеральною Асамблеєю цей день проголошений як день відмови від насильства і припинення вогню у всьому світі. Всім країнам було запропоновано утримуватися від проведення військових дій цього дня.

Щорічно 21 вересня в ООН проводяться різні заходи, які традиційно включають в себе Ходу миру.

Міжнародний день поширення інформації про хворобу Альцгеймера

Якщо ви забуваєте, куди поклали ключі, — це ще не хвороба. Але якщо ви не знаєте, що потрібно робити з ключами, для чого вони призначені, — ось це вже проблема.

Хвороба Альцгеймера — це один із різновидів старечої деменції. Діагностується практично у 50% людей старших за 85 років. У деяких випадках зустрічається і так званий “ранній” Альцгеймер — до 65 років.

Ця недуга є ознакою патологічних змін у головному мозку, які з часом тільки прогресуватимуть. Саме тому лікарі закликають звертати увагу на поведінку літніх членів родини. І за наявності таких поведінкових симптомів, як проблема з пам’яттю, часті напади поганого настрою, послаблення інтересу до зовнішнього світу тощо, негайно звертатися за медичною допомогою до фахівців.

Різдво Пресвятої Богородиці

21 вересня православна церква шанує велике свято — Різдво Пресвятої Богородиці, мами Господа Ісуса Христа.

Різдво Богородиці — перше дванадесяте свято нового церковного року. Існує ще народна назва — Друга Пречиста (Перша Пречиста — на Успіння, 28 серпня).

Богородиця — є біблійним прикладом жінки, мами та дружини. Церква називає її “чесніша Херувимів та славніша Серафимів”, тобто Діва Марія — чесніша самих чесних створінь Господа — ангелів.

Саме з її появи на світ і розпочинається історія Нового Заповіту.

У вівторок, 21 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Марія, Георгій, Іван.​