21 вересня відзначають Міжнародний день миру

ukru
17 березня, 19:38 • 82614 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 106836 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 165236 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 147452 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 148584 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 159620 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 177123 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150037 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159208 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176033 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

17 березня, 16:18 • 120980 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

17 березня, 16:31 • 138858 перегляди
Європейська Рада закличе росію проявити "волю до миру": ЗМІ побачили проект висновків саміту ЄС

Європейська Рада закличе росію проявити "волю до миру": ЗМІ побачили проект висновків саміту ЄС

17 березня, 17:26 • 90575 перегляди
путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

17 березня, 17:53 • 98799 перегляди
Україна повернула понад 1200 дітей, вивезених з окупованих територій до росії - Герасимчук

Україна повернула понад 1200 дітей, вивезених з окупованих територій до росії - Герасимчук

17 березня, 18:46 • 83821 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 165234 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 155197 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 252803 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 249089 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 377391 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 55280 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 65172 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 63361 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 99290 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 109997 перегляди
Актуальне
21 вересня відзначають Міжнародний день миру

21 вересня відзначають Міжнародний день миру

Київ • УНН

 • 46079 перегляди

КИЇВ, 21 вересня. УНН. Сьогодні, 21 вересня, у світі відзначають Міжнародний день миру і Міжнародний день поширення інформації про хворобу Альцгеймера, а віряни відзначають Різдво Пресвятої Богородиці, пише УНН.

Міжнародний день миру

Спочатку свято відзначали кожен третій вівторок вересня — на честь дня відкриття щорічної сесії Генеральної Асамблеї. Але, пізніше було прийняте рішення щодо встановлення фіксованої дати свята — 21 вересня.

Генеральною Асамблеєю цей день проголошений як день відмови від насильства і припинення вогню у всьому світі. Всім країнам було запропоновано утримуватися від проведення військових дій цього дня.

Щорічно 21 вересня в ООН проводяться різні заходи, які традиційно включають в себе Ходу миру.

Міжнародний день поширення інформації про хворобу Альцгеймера

Якщо ви забуваєте, куди поклали ключі, — це ще не хвороба. Але якщо ви не знаєте, що потрібно робити з ключами, для чого вони призначені, — ось це вже проблема.

Хвороба Альцгеймера — це один із різновидів старечої деменції. Діагностується практично у 50% людей старших за 85 років. У деяких випадках зустрічається і так званий “ранній” Альцгеймер — до 65 років.

Ця недуга є ознакою патологічних змін у головному мозку, які з часом тільки прогресуватимуть. Саме тому лікарі закликають звертати увагу на поведінку літніх членів родини. І за наявності таких поведінкових симптомів, як проблема з пам’яттю, часті напади поганого настрою, послаблення інтересу до зовнішнього світу тощо, негайно звертатися за медичною допомогою до фахівців.

Різдво Пресвятої Богородиці

21 вересня православна церква шанує велике свято — Різдво Пресвятої Богородиці, мами Господа Ісуса Христа.

Різдво Богородиці — перше дванадесяте свято нового церковного року. Існує ще народна назва — Друга Пречиста (Перша Пречиста — на Успіння, 28 серпня).

Богородиця — є біблійним прикладом жінки, мами та дружини. Церква називає її “чесніша Херувимів та славніша Серафимів”, тобто Діва Марія — чесніша самих чесних створінь Господа — ангелів.

Саме з її появи на світ і розпочинається історія Нового Заповіту.

У вівторок, 21 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Марія, Георгій, Іван.​

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

УНН Lite

Звернутися з питань розміщення реклами