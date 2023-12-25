21 танк, 6 БТР и 47 бронированных машин россиян уничтожили нацгвардейцы за неделю

Нацгвардейцы продолжают уничтожать врага на восточном и южном направлениях. Только за неделю наши защитники, ударили по, в частности, 21 танк, 6 БТР, 47 боевых бронированных машин и 41 единицы автомобильной техники. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в своем Telegram, пишет УНН.

Детали

По словам главы МВД, только в течение прошлой недели уничтожено:

- 21 танк;

- 6 БТР;

- 10 БМД;

- 47 боевых бронированных машин;

- 41 единицу автомобильной техники;

- РСЗВ;

- ЗРК;

- 5 минометов;

- 4 склада боекомплекта;

- 3 системы видеонаблюдения .

"Точно и эффективно наносились удары по вражеской артиллерии и местам укрытия противника. Было уничтожено 40 гаубиц и 34 блиндажи", - добавил глава МВД.

Клименко опубликовал видео одного дня боевой работы бойцов роты ударных беспилотных авиационных комплексов бригады специального назначения "Азов" НГУ.

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