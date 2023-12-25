Еще плюс 760 оккупантов и два самолета: Генштаб обновил данные о потерях врага

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 353 950 человек, 5877 танков, 329 самолетов и тысяч единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 25.12.2023 ориентировочно составляли:

личного состава - около 353 950 (+760) чел.,

танков - 5877 (+19) ед.,

боевых бронированных машин - 10919 (+31) ед.,

артиллерийских систем - 8347 (+33) ед.,

РСЗО - 934 (+2) ед.,

средств ПВО - 613 (+2) ед.,

самолетов - 329 (+2) ед.,

вертолетов - 324 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6436 (+32) ед.,

крылатых ракет - 1616 (+2) ед.,

кораблей/катеров - 22 (+0) ед.,

подводных лодок - 1 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн - 11075 (+53) ед.,

специальной техники - 1234 (+5) ед.

Дополнение

В небе над Украиной за прошедшие сутки уничтожили 29 вражеских "шахедов".