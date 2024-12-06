20-летняя модель завоевала титул "Мисс Украина 2024"
Киев • УНН
Мария Мельниченко одержала победу в конкурсе "Мисс Украина 2024" среди 18 участниц. Это первый конкурс красоты такого уровня в Украине с начала полномасштабного вторжения.
20-летняя Мария Мельниченко стала "Мисс Украина 2024". В этом году конкурс проводился впервые с момента начала полномасштабного вторжения. О победе Мария написала в своем Instagram, пишет УНН.
Детали
"Я-Мисс Украина 2024! Мое сердце переполнено эмоциями: гордостью, благодарностью и трепетным волнением перед будущим. Этот титул для меня не только о красоте, а о возможности говорить о моей стране, рассказывать миру о ее силе и несокрушимости!
Этот день-только начало. Впереди новые вызовы и миссия представлять Украину на мировой арене. Я обещаю усердно работать, чтобы оправдать ваше доверие.",- пишет в своем сообщении Мария Мельниченко.
Мария Мельниченко уже два года работает в модельной сфере. Также девушка активно ведет свой Instagram и регулярно занимается спортом.
В общем, в конкурсе "Мисс Украина 2024" участвовало 18 девочек.
Напомним
Модель украинского происхождения Каролина Шиино выиграла конкурс"Мисс Япония 2024", разжигая дебаты о японской идентичности и культурном представлении. Шиино-первая натурализованная гражданка Японии, выигравшая конкурс.