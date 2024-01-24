Корону "Міс Японія 2024" виграла дівчина українського походження

Модель українського походження Кароліна Шіїно стала володаркою Гран-прі конкурсу "Міс Японія-2024". Її перемога розпалила дискусію про те, що означає бути японцем: одні вважають цю перемогу "знаком часу", інші піддають під сумнів, що вона не виглядає так, як повинна бути "Міс Японія".

Про це передає УНН із посиланням на Tokyo Weekender.

Деталі

Фінальне суддівство "56-го конкурсу "Міс Японія 2024", яке відбулося 22 січня в Токіо визначило перемогу Кароліна Шіїно, яка народилася в Тернополі в родині українців у 1998 році, а до Японії переїхала у віці 5 років після того, як її мати вийшла заміж за японця.

Кароліна Шіїно стала першою натуралізованою громадянкою Японії, яка виграла конкурс. Втім її перемога розпалила дискусію про те, що означає бути японкою.

В соціальних мережах навіть почалися суперечки: дехто вважає, що перемога Кароліни є відповідною до сучасних тенденцій, але є інші думки, серед яких твердження, що дівчина не виглядає так, як має виглядати "Міс Японія". В деяких випадках, хтось стверджував, що перемога Шіїно надсилає "хибні меседжі" японцям, оскільки найгарнішою японкою визнають європейську жінку.

Дженна Ортега обіцяє екшн та сцени жахів у другому сезоні "Венздей"

Доповнення

Слід зазначити, що перемога Кароліни Шіїно сталася майже через 10 років після того, як Аріана Міямото стала першою дворасовою жінкою, яка отримала титул "Міс Японія" у 2015 році. Мати Міямото - японка, а батько – афроамериканець. Тоді у дискусії підняли питання про те, чи може людина змішаної раси мати право на перемогу в японському конкурсі.

Стали відомі номінанти на Оскар-2024: лідирують "Оппенгеймер" Нолана та "Бідолашні створіння" Лантімоса

Довідка

Кароліна Шіїно - 56-та володарка Гран-прі конкурсу "Міс Японія". Найстаріший конкурс краси в цій країні був започаткований у 1950 році газетою Yomiuri Shimbun для відбору послів доброї волі для поїздки до Сполучених Штатів на знак подяки за гуманітарну допомогу, надіслану дітям, які страждали від недоїдання після Другої світової війни. Фуджіко Ямамото отримала першу корону. Потім вона стала однією з провідних японських актрис, знявшись у більш ніж 100 фільмах між 1953 і 1963 роками, включаючи роботи таких режисерів, як Ясудзіро Одзу і Кон Ічікава.

"Міс Японія" - один з багатьох конкурсів краси, що проводяться в цій країні. Але найвідоміши, як вказує Tokyo Weekender є "Міс Всесвіт Японія", де Аріана Міямото стала першою в історії переможницею змішаної раси.

"20 днів у Маріуполі": український фільм номінований на Оскар-2024