Корону "Мисс Япония 2024" выиграла девушка украинского происхождения

Модель украинского происхождения Каролина Шиино стала обладательницей Гран-при конкурса "Мисс Япония-2024". Ее победа разожгла дискуссию о том, что значит быть японцем: одни считают эту победу "знаком времени", другие подвергают сомнению, что она не выглядит так, как должна быть "Мисс Япония".

Об этом передает УНН с ссылкой на Tokyo Weekender.

Детали

Финальное судейство "56-го конкурса "Мисс Япония 2024", которое состоялось 22 января в Токио определило победу Каролина Шиино, которая родилась в Тернополе в семье украинцев в 1998 году, а в Японию переехала в возрасте 5 лет после того, как ее мать вышла замуж за японца.

Каролина Шиино стала первой натурализованной гражданкой Японии, которая выиграла конкурс. Впрочем, ее победа разожгла дискуссию о том, что значит быть японкой.

В социальных сетях даже начались споры: некоторые считают, что победа Каролины является соответствующей современным тенденциям, но есть другие мнения, среди которых утверждение, что девушка не выглядит так, как должна выглядеть "Мисс Япония".

В некоторых случаях, кто-то утверждал, что победа Шиино посылает "ложные месседжи" японцам, поскольку самой красивой японкой признают европейскую женщину.

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Дополнение

Следует отметить, что победа Каролины Шиино произошла почти через 10 лет после того, как Ариана Миямото стала первой двурасовой женщиной, которая получила титул "Мисс Япония" в 2015 году. Мать Миямото - японка, а отец - афроамериканец. Тогда в дискуссии подняли вопрос о том, может ли человек смешанной расы иметь право на победу в японском конкурсе.

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Справка

Каролина Шиино - 56-я обладательница Гран-при конкурса "Мисс Япония".

Старейший конкурс красоты в этой стране был основан в 1950 году газетой Yomiuri Shimbun для отбора послов доброй воли для поездки в Соединенные Штаты в знак благодарности за гуманитарную помощь, присланную детям, страдавшим от недоедания после Второй мировой войны.

Фуджико Ямамото получила первую корону. Затем она стала одной из ведущих японских актрис, снявшись в более чем 100 фильмах между 1953 и 1963 годами, включая работы таких режиссеров, как Ясудзиро Одзу и Кон Ичикава.

"Мисс Япония" - один из многих конкурсов красоты, проводимых в этой стране. Но самым известным, как указывает Tokyo Weekender является "Мисс Вселенная Япония", где Ариана Миямото стала первой в истории победительницей смешанной расы.

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