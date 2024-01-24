Корону "Мисс Япония 2024" выиграла девушка украинского происхождения
Модель украинского происхождения Каролина Шиино выиграла конкурс "Мисс Япония 2024", разогрев дискуссию о японской идентичности и культурной репрезентации. Шиино - первая натурализованная гражданка Японии, которая выиграла конкурс.
В Германии началась шестидневная забастовка железнодорожников
В Германии началась шестидневная забастовка железнодорожников, которая стала четвертой подобной акцией с ноября 2023 года из-за длительного спора по заработной плате и рабочему времени. Забастовка может создать дополнительное давление на и без того напряженные цепи поставок.
ЕС согласовал продление экономических санкций против россии еще на полгода -СМИ
Европейский Союз согласился продлить экономические санкции против россии еще на полгода.
Ракетная атака рф на Харьков унесла жизни уже 9 человек: под завалами обнаружили еще одного погибшего
Количество погибших возросло до 9 в результате ракетного обстрела 5-этажного дома в Харькове, сообщает Харьковская областная прокуратура. Поисково-спасательная операция продолжается.
50 млрд евро от ЕС, евростремления Украины и покупка оружия у словацких компаний: Шмыгаль заявил о согласии с Фицо по ряду вопросов
Словакия пообещала поддержать европейскую интеграцию Украины и программу, которая предусматривает 50 миллиардов евро Украине от ЕС. Страна также позволит Украине покупать оружие и оборудование у словацких компаний.
Латвия передаст Украине 14 автомобилей, конфискованных у пьяных латвийцев
Латвия передает Украине 14 автомобилей, конфискованных у нетрезвых водителей, стоимостью 68 тысяч евро. Это является частью усилий по поддержке украинского общества в условиях продолжающихся военных действий.
В январе в Украине погибло еще двое белорусских добровольцев
Еще двое белорусских добровольцев погибли в Украине в январе, защищая страну от российских оккупантов. Таким образом, общее количество жертв белорусских добровольцев против российской агрессии с начала войны составляет по меньшей мере 38 человек.
В Нидерландах арестовали 3 человек по подозрению в уклонении от санкций против рф
Власти Нидерландов арестовали трех человек, связанных с международной контрабандной сетью, которых обвиняют в нарушении европейских санкций против россии. Группу, в которую входили администраторы зарегистрированной в Нидерландах компании, подозревают в экспорте в россию технологий и лабораторного оборудования, которые потенциально могут быть использованы в военных целях.
Армия рф обстреляла больницу в Херсоне, ранены два медика и местная женщина - ОВА
Как сообщается, российские войска обстреляли больницу в Херсоне, ранив двух медиков и 60-летнюю женщину.
Механическое и лазерное затирание: Рувин рассказал, как россияне пытаются скрыть маркировку на компонентах беспилотников, которыми атакуют Украину
По словам Александра Рувина, директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, россияне используют механическое и лазерное стирание для сокрытия маркировки на компонентах беспилотников, что затрудняет идентификацию страны-производителя.