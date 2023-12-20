20 декабря: Международный день солидарности людей, День игры

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В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа
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В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа

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Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп
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Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп

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В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований
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В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований

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Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями
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Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями

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Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса
19 декабря  •  132716 просмотра

Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса

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Акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств - адвокат
18 декабря  •  149497 просмотра

Акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств - адвокат

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Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников
18 декабря  •  146485 просмотра

Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников

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Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка
18 декабря  •  140336 просмотра

Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка

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Наличие посредников в тендерах Минобороны всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки - компания-производитель рыбных консервов
18 декабря  •  133241 просмотра

Наличие посредников в тендерах Минобороны всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки - компания-производитель рыбных консервов

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Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист
18 декабря  •  123497 просмотра

Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист

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Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений
18 декабря  •  115066 просмотра

Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений

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Никаких неудобств для людей: депутаты и экологи убедились, что резервуар для хранения технологических вод в Винницкой области будут строить по международным стандартам
18 декабря  •  107796 просмотра

Никаких неудобств для людей: депутаты и экологи убедились, что резервуар для хранения технологических вод в Винницкой области будут строить по международным стандартам

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На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция
15 декабря  •  237716 просмотра

На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция

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Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА
15 декабря  •  247549 просмотра

Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА

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Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники
15 декабря  •  203149 просмотра

Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники

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Новости по теме

20 декабря: Международный день солидарности людей, День игры

В разных странах мира 20 декабря отмечают Международный день солидарности людей, основанный ООН в 2005 году в честь прав человека, мира и глобального сотрудничества.

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20 декабря: Международный день солидарности людей, День игры

Основателя электрогрузовиков Nikola осудили на 4 года за мошенничество

Тревор Милтон, основатель компании Nikola Electric Trucks, был приговорен к 4 годам заключения и штрафу в размере 1 млн долларов за мошенничество. Его признали виновным в мошенничестве с ценными бумагами и банковскими счетами, с последующим возмещением убытков и условно-досрочным освобождением.

Новости Мира •   •  18061 просмотра
Основателя электрогрузовиков Nikola осудили на 4 года за мошенничество

Суд остановил демонтаж уже демонтированного памятника советской армии в Софии

Болгарский суд приостановил дальнейший демонтаж памятника Советской армии в Софии, но все фигуры с памятника уже были сняты.

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Суд остановил демонтаж уже демонтированного памятника советской армии в Софии

Наблюдательный совет Meta отменил удаление двух видео, связанных с конфликтом между Израилем и ХАМАС

Meta изменила решение по модерации контента в конфликте между Израилем и ХАМАСом. Комиссия установила, что два видео были ошибочно удалены после того, как компания Meta настроила автоматизированные инструменты на более агрессивный контроль за контентом.

Технологии •   •  20622 просмотра
Наблюдательный совет Meta отменил удаление двух видео, связанных с конфликтом между Израилем и ХАМАС

Отели Парижа возмущены планами утроить туристический налог к Олимпиаде-2024

Парижские отельеры расстроены планами утроить городской туристический налог на проживание в отелях в следующем году, совпадающем с проведением Олимпийских игр 2024 года, поскольку они опасаются, что это повредит конкурентоспособности и имиджу Франции.

Новости Мира •   •  18857 просмотра
Отели Парижа возмущены планами утроить туристический налог к Олимпиаде-2024

Финансовый регулятор Швейцарии хочет усилить свои полномочия после краха Credit Suisse

FINMA стремится расширить свои юридические полномочия для усиления финансового регулирования после краха Credit Suisse, ссылаясь на необходимость улучшения управления рисками и корпоративного управления.

Экономика •   •  22450 просмотра
Финансовый регулятор Швейцарии хочет усилить свои полномочия после краха Credit Suisse

Африканские фермеры теряют заказы на кофе в связи с новым европейским законом о защите лесов

Импортеры из ЕС сокращают заказы кофе от мелких фермеров в ожидании начала действия закона о вырубке лесов. Закон значительно повлияет на глобальные рынки поставок кофе и многих других товаров.

Экономика •   •  23350 просмотра
Африканские фермеры теряют заказы на кофе в связи с новым европейским законом о защите лесов

Накануне зимних праздников в МВД напомнили о запрете использования и распространения салютов и фейерверков

Накануне новогодних праздников в Министерстве внутренних дел напомнили украинцам, что в стране запрещено использовать салюты, фейерверки и другую пиротехнику.

Общество •   •  22010 просмотра
Накануне зимних праздников в МВД напомнили о запрете использования и распространения салютов и фейерверков

В Исландии после извержения вулкана опасения относительно загазованности

Извержение вулкана в Исландии, которое началось в понедельник поздно вечером, может загрязнить воздух Рейкьявика.

Новости Мира •   •  19256 просмотра
В Исландии после извержения вулкана опасения относительно загазованности

Во Франции достигли соглашения по ужесточению законопроекта об иммиграции

Французские законодатели достигли предварительного согласия относительно нового иммиграционного законопроекта, который имеет целью упорядочить процесс предоставления убежища и усилить меры по высылке нелегальных мигрантов, что соответствует предвыборному обещанию президента Макрона.

Новости Мира •   •  19409 просмотра
Во Франции достигли соглашения по ужесточению законопроекта об иммиграции