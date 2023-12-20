20 декабря: Международный день солидарности людей, День игры

Сегодня, 20 декабря, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Международного дня солидарности людей. Событие было основано в 2005 году резолюцией Генассамблеи ООН, пишет УНН.

В основе деятельности Организации Объединенных Наций лежит принцип солидарности. ООН создавалась с целью объединить и сблизить между собой различные нации нашей планеты, стоять на страже мира и соблюдения прав человека, объединять лидеров разных стран для сотрудничества в решении глобальных проблем в экономическом, гуманитарном, социальном и культурном разрезах.

20 декабря 1975 года в Лондоне, по инициативе компании, которая занимается производством разнообразных игр, впервые организовала празднования посвященные этому виду досуга.

Сегодняшнее событие касается любых игр - карточных, настольных, видео, компьютерных, кукольных и тому подобное. День игр предоставляет возможность хотя бы на сутки отвлечься, избавиться от стресса и развлечься.

Праздник с годами приобрел популярность во многих странах.

В Украине сегодня чествуют пенсионеров и ветеранов МВД.

Событие - дань уважения мужчинам и женщинам, которые посвятили свою жизнь обеспечению безопасности и спокойствия нации.

По церковному календарю сегодня День памяти святого Игнатия Богоносца.

По преданию, когда Игнатий был маленьким, его взял на руки Иисус на руки Иисус. За это его и назвали Богоносцем.

Игнатий много проповедовал. Его схватили и отвезли в Рим. Там его приговорили к смертной казни и бросили к диким зверям.

Мощи Игнатия Богоносца находятся в храме святого Климента в Риме.

Именины 20 декабря празднуют Игнат, Даниил, Юрий.