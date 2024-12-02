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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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2 тыс. военных КНДР переданы в боевые подразделения рф: в ГУР назвали варианты развития событий

2 тыс. военных КНДР переданы в боевые подразделения рф: в ГУР назвали варианты развития событий

Киев  •  УНН

 • 7184 просмотра

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ГУР сообщает о передаче 2000 северокорейских военных в бригаду морской пехоты и вдв рф. Еще 9000 военных КНДР находятся в оперативном резерве рф.

По данным разведки, 2 тыс. военнослужащих направлены в бригаду морской пехоты и дивизии воздушно-десантных войск рф, что будет означать три варианта развития событий: либо они будут участвовать в активных боевых действиях на территории Украины, либо рф, либо останутся в боевом резерве на второй линии. Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Черняк в интервью Радио Свобода, передает УНН

Детали 

Как рассказал Черняк, 11 тыс. северокорейских военных, которые сейчас находятся на территории рф, хоть по количеству их немного, но они все-таки представляют опасность.

Они представляют опасность и для Украины, и для того региона, откуда приехали. Нам пока неизвестно, в какой роли они будут участвовать в боевых действиях, но мы понимаем, что те солдаты, которые останутся живыми и вернутся на территорию Северной Кореи, это уже будут люди, которые обучены правилам современной войны. Мы знаем, что на тех полигонах в Курской области, где сейчас находятся северо корейские военнослужащие, они проходят как общую военную подготовку, так и специфическую подготовку как операторы БПЛА

- отметил Черняк. 

Он выразил обеспокоенность тем, что после того, как военные КНДР вернутся назад, то это уже будут обученные специалисты, которые, во-первых, сами понимают, как управлять БПЛА, а, во-вторых, это уже будут инструкторы, которые смогут обучить миллионную северокорейскую армию новым условиям ведения войны, новым условиям ведения боевых действий.

"Это опасность для региона. Это опасность для Южной Кореи, это опасность для Японии, это опасность для всех демократических стран, находящихся в этом регионе. Мы это тоже понимаем", - добавил Черняк. 

По его словам, сейчас в оперативном резерве есть 9 тыс. северокорейских военнослужащих.  

"2 тыс. переданы в боевые подразделения. Здесь есть три варианта развития событий. Или они будут участвовать в активных боевых действиях на территории Украины. Или они будут участвовать в активных боевых действиях на территории россии, на территории Курщины. Или они останутся в оперативном резерве на второй линии обороны, что в принципе для Украины тоже представляет опасность. Почему? Потому что это даст возможность освободить определенное количество российских военнослужащих, которые будут привлечены к ведению активных боевых действий", - отметил представитель ГУР. 

Также он рассказал, что, по данным разведки, 2 тыс. военнослужащих направлены в бригаду морской пехоты и дивизии Воздушно-десантных войск. 

""Если они уже попали в те подразделения, которые ведут активные боевые действия, значит мы можем с уверенностью сказать, что они тоже уже присоединились к ведению боевых действий. Возможно, они не на первой линии. Возможно, они не на передовых позициях, но они все равно обеспечивают агрессию против Украины, обеспечивают убийство украинских военнослужащих", - сказал представитель разведки. 

Черняк также не исключил, что Северная Корея может увеличить свой контингент.

Напомним 

Северная Корея получила от рф зенитные ракеты и оборудование для ПВО столицы. В обмен КНДР направила военных для поддержки российских оккупационных сил.

Павел Башинский

Павел Башинский

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