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18 августа: День “никогда не сдавайся”, День противозачаточных таблеток

Киев • УНН

 • 1330656 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Сегодня, 18 августа отмечается День “никогда не сдавайся”. Он посвящен людям, которые, несмотря на различные жизненные трудности, проявляли настойчивость и достигали поставленной цели, пишет УНН.

Событие было установлено в честь достижения французского пловца Филиппа Круазона.
В 1994 году мужчина получил удар током в 20 тысяч вольт, когда ремонтировал домашнюю телевизионную антенну.
Врачи смогли спасти ему жизнь, но из-за многочисленных ожогов пришлось ампутировать все концы.

Еще когда Круазон лежал в больнице, у него возникла идея переплыть Ла-Манш. Мужчина долго и упорно тренировался, и в 2010 году, оснащенный дорогими протезами, карбонатно-титановыми ластами и костюмом для триатлона, Круазон осуществил свою мечту.

Но на этом Круазон не остановился. У него возникла идея совершить своеобразное “кругосветное” путешествие. В 2012 году он проплыл из Папуа Новой Гвинеи в Индонезию, соединив Океанию и Азию, пересек Красное море, связав Африку и Азию, и Гибралтарский пролив, соединив Европу и Африку. 18 августа 2012 года Круазон завершил свое путешествие переплыв между островами Малый Диомид и Большой Диомид, соединив Азию и Америку.

Также 18 августа — День противозачаточных таблеток. Событие посвящено информированию женщин о преимуществах и недостатках противозачаточных таблеток и их влиянии на женский организм.

А еще сегодня отмечается шуточный праздник — День плохой поэзии. Его инициатором являются супруги Томас и Рут Рой, которые основали около 100 подобных шуточных праздников.

Целью этого дня является поддержка людей, которые пробуют писать стихи, хоть у них это и не очень хорошо получается.

По церковному календарю 18 августа — День памяти мученика Евсигния Антиохийского.
Евсигний жил ІІІ веке, служил в римском войске и был искусным воином. Верил в Господа. Считается, что однажды ему было видение в виде креста из звезд, и с тех пор все битвы, в которых он участвовал, были победными.

После окончания военной службы Евсигний стал отшельником. В то время правителем стал Юлиан Отступник, которому доложили о старце, который все время проводит в молитвах.

Евсигния на привели на суд к правителю, после чего казнили.

Именины 18 августа празднуют Евстигний, Ефим, Степан, Викентий, Дарья, Евдокия, Мария, Нонна, Кристина.

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