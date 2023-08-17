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18 серпня: День “ніколи не здавайся”, День протизаплідних таблеток

18 серпня: День “ніколи не здавайся”, День протизаплідних таблеток

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Сьогодні, 18 серпня відзначається День “ніколи не здавайся”. Він присвячений людям, які, незважаючи на різноманітні життєві труднощі, проявляли наполегливість та досягали поставленої мети, пише УНН.

Подія була встановлена на честь досягнення французького пловця Філіпа Круазона.
У 1994 році чоловік отримав удар струмом у 20 тисяч вольт, коли ремонтував домашню телевізійну антену.
Лікаря змогли врятувати йому життя, але через численні опіки довелося ампутувати усі кінці.

Ще коли Круазон лежав у лікарні, у нього виникла ідея переплисти Ла-Манш. Чоловік довго та наполегливо тренувався, і у 2010 році, оснащений дорогими протезами, карбонатно-титановими ластами та костюмом для тріатлону, Круазон здійснив свою мрію.

Але на цьому Круазон не зупинився. У виникла ідея здійснити своєрідну «навколосвітню» подорож. У 2012 році він проплив з Папуа Нової Гвінеї до Індонезії, сполучивши Океанію та Азію, перетнув Червоне море, пов’язавши Африку та Азію, та Гібралтарську протоку, поєднавши Європу від Африку. 18 серпня 2012 року Круазон завершив свою подорож перепливши між островами Малий Діомід та Великий Діомід, поєднавши Азію та Америку.

Також 18 серпня – День протизаплідних таблеток. Подія присвячена інформуванню жінок про переваги та недоліки протизаплідних таблеток та їх вплив на жіночій організм.

А ще сьогодні відзначається жартівливе свято – День поганої поезії. Його ініціатором є подружжя Томас та Рут Рой, яке заснувало близько 100 подібних жартівливих свят.

Метою цього дня є підтримка людей, які пробують писати вірші, хоч у них це і не дуже добре виходить.

За церковним календарем 18 серпня - День пам'яті мученика Євсигнія Антіохійського.
Євсигній жив ІІІ столітті, служив у римському війську і був вправним воїном. Вірив у Господа. Вважається, що одного разу йому було видіння у вигляді хреста з зірок, і з того часу усі битви, у яких він брав участь, були переможними.

Після закінчення військової служби Євсигній став відлюдником. У той час правителем став Юліан Відступник, якому доповіли про старця, який весь час проводить у молитвах.

Євсигнія на привели на суд до правителя, після чого стратили.

Іменини 18 серпня святкують Євстигній, Юхим, Степан, Вікентій, Дарина, Євдокія, Марія, Нонна, Христина.

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