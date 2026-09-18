18 сентября в Украине ожидается переменная облачность и дожди на западе
Киев • УНН
На большей части Украины будет переменная облачность, а на западе местами пройдут кратковременные дожди. В Киеве осадков не ожидается, до +21°.
В пятницу, 18 сентября, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
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По информации синоптиков, в большинстве западных областей холодный атмосферный фронт обусловит местами кратковременный дождь. При этом сохранится комфортная для этого времени температура.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем 20-25°, в западных областях местами 17-19°
В Киеве и области 18 сентября будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура +19°...+21°.
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