18 сентября в Украине ожидается переменная облачность и дожди на западе

В пятницу, 18 сентября, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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По информации синоптиков, в большинстве западных областей холодный атмосферный фронт обусловит местами кратковременный дождь. При этом сохранится комфортная для этого времени температура.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем 20-25°, в западных областях местами 17-19° - говорится в сообщении.

В Киеве и области 18 сентября будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура +19°...+21°.

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