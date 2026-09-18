18 вересня в Україні очікується мінлива хмарність і дощі на заході
Київ • УНН
У більшості України буде мінлива хмарність, а на заході місцями пройдуть короткочасні дощі. У Києві опадів не очікують, до +21°.
У п'ятницю, 18 вересня, на більшій частині території України очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
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За інформацією синоптиків, у більшості західних областей холодний атмосферний фронт зумовить місцями короткочасний дощ. При цьому утримається комфортна температура як для цієї пори.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень 20-25°, у західних областях місцями 17-19°
У Києві та області 18 вересня буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Температура +19°...+21°.
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