18 вересня в Україні очікується мінлива хмарність і дощі на заході

У п'ятницю, 18 вересня, на більшій частині території України очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

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За інформацією синоптиків, у більшості західних областей холодний атмосферний фронт зумовить місцями короткочасний дощ. При цьому утримається комфортна температура як для цієї пори.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень 20-25°, у західних областях місцями 17-19° - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 18 вересня буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Температура +19°...+21°.

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