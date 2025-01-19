176 боевых столкновений: где произошли самые ожесточенные бои на фронте - Генштаб
Киев • УНН
За минувшие сутки на фронте произошло 176 боевых столкновений. Наибольшее количество атак зафиксировано на Покровском направлении - 84 вражеских штурма.
На передовой произошло 176 боевых столкновений. Наибольшее количество боев произошло на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
На Харьковском направлении враг пять раз штурмовал в районе Волчанска.
На Купянском направлении захватчики 6 раз били вблизи Петропавловки, Лозовой и Песчаного. Агрессор атаковал Глушковку КАБами.
На Лиманском направлении противник 10 раз штурмовал возле населенных пунктов Зеленый Гай, Первомайское, Копанки, Новоегоровка, Новосадово, Новолюбовка и Заречное.
На Северском направлении враг один раз атаковал вблизи Белогоровки, успеха не имел.
На Краматорском направлении оккупанты штурмовали 10 раз безуспешно в районах Ступочек, Предтечино и Часового Яра. На Марково противник сбросил два КАБа.
На Торецком направлении агрессор совершил 19 штурмовых действий возле Торецка, Крымского и Щербиновки.
На Покровском направлении противник 84 раза атаковал в районах населенных пунктов Водяное Второе, Зеленое Поле, Малиновка, Покровск, Котлино, Зверево, Удачное, Новоандреевка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Шевченко, Успеновка, Славянка, Андреевка, Дачное, Улаклы и Янтарное.
На Новопавловском направлении захватчики атаковали 17 раз вблизи Великой Новоселки. Враг нанес авиационные удары управляемыми бомбами по районам населенных пунктов Отрадное, Константинополь, Новоселка, Разлив, Веселое и Темировка.
На Ореховском направлении противник без успеха атаковал населенный пункт Новоданиловка.
На Приднепровском направлении ВСУ был остановлен один штурм террористов.
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