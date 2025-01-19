176 бойових зіткнень: де відбулися найзапекліші бої на фронті - Генштаб

На передовій відбулося 176 бойових зіткнень. Найбільша кількість боїв відбулася Покровському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

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На Харківському напрямку ворог п’ять разів штурмував у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку загарбники 6 разів били поблизу Петропавлівки, Лозової та Піщаного. Агресор атакував Глушківку КАБами.

На Лиманському напрямку супротивник 10 разів штурмував біля населених пунктів Зелений Гай, Першотравневе, Копанки, Новоєгорівка, Новосадове, Новолюбівка та Зарічне.

На Сіверському напрямку ворог один раз атакував поблизу Білогорівки, успіху не мав.

На Краматорському напрямку окупанти штурмували 10 разів безуспішно в районах Ступочок, предтечиного та Часового Яру. На Маркове противник скинув два КАБи.

На Торецькому напрямку агресор здійснив 19 штурмових дій біля Торецька, Кримського та Щербинівки.

На Покровському напрямку противник 84 рази атакував у районах населених пунктів Водяне Друге, Зелене Поле, Малинівка, Покровськ, Котлине, Звірове, Удачне, Новоандріївка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Шевченко, Успенівка, Слов’янка, Андріївка, Дачне, Улакли та Янтарне.

На Новопавлівському напрямку загарбники атакували 17 разів поблизу Великої Новосілки. Ворог завдав авіаційних ударів керованими бомбами по районах населених пунктів Одрадне, Костянтинопіль, Новосілка, Розлив, Веселе та Темирівка.

На Оріхівському напрямку противник без успіху атакував населений пункт Новоданилівка.

На Придніпровському напрямку ЗСУ було зупинено один штурм терористів.

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