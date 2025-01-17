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Генштаб підтвердив ураження радіолокаційної техніки окупантів: про що йдеться

Генштаб підтвердив ураження радіолокаційної техніки окупантів: про що йдеться

Київ • УНН

 • 26967 перегляди

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження радіолокаційної техніки російських окупантів. Підтверджено ураження радіолокаційної станції 92Н6 комплексу С-400 та пошкодження техніки радіотехнічного батальйону.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження радіолокаційної техніки російських окупантів, про що повідомили у Генштабі ЗСУ у п'ятницю у Telegram, пише УНН.

Вчора вдень підрозділи ракетних військ Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони в рамках дальнього вогневого ураження завдали точних ударів по військових цілях російського агресора на території Бєлгородської області. Зокрема, атаковано позиції зенітного ракетного дивізіону 568 зенітного ракетного полку окупаційної армії рф. Зафіксовано припинення функціонування радіолокаційної станції 92Н6 зенітного ракетного комплексу С-400, що свідчить про успішне ураження цілі

- повідомили у Генеральному штабі.

Також зазначається, що "вдало відпрацювали наші ракетники і по позиціях радіолокаційної роти радіотехнічного батальйону 336 радіотехнічного полку російських загарбників". "Підтверджено пошкодження техніки та обладнання цього підрозділу", - зазначили у Генштабі.

"Бойова робота з послаблення протиповітряної оборони російської федерації триває", - ідеться у повідомленні.

141 бойове зіткнення за добу: де на фронті найгарячіше17.01.25, 08:21 • 30266 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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